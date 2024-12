ACI premiato per il progetto "Motorsport For People: INCLUSION-E"

Grande successo per l'Italia ai FIA Awards 2024. L'Automobile Club d'Italia (ACI) si è aggiudicato il prestigioso premio FIA President's Equality, Diversity and Inclusion (EDI) Award grazie al progetto "Motorsport For People: INCLUSION-E".

L'iniziativa, presentata durante l'Assemblea Generale della Federazione Internazionale dell'Automobile a Kigali, in Ruanda, mira a rendere il motorsport virtuale (Simracing) accessibile a tutti, abbattendo le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare a questa disciplina.

Cuore del progetto è un simulatore di guida all'avanguardia, dotato di un volante innovativo e di una postazione accessibile in autonomia anche a persone con disabilità fisiche, in particolare paraplegiche. "INCLUSION-E" non si limita alla tecnologia: il progetto include anche uno studio di ricerca per analizzare le reazioni psicofisiche dei piloti con disabilità, valutare l'inclusione di diverse forme di disabilità nel Simracing e definire i regolamenti per la creazione di Driving Inclusion Centers.

Monica Mailander Macaluso, esponente del Senato della FIA, ha ritirato il premio con orgoglio, sottolineando come l'Italia si confermi un'eccellenza nel Motorsport a livello globale, con una forte attenzione all'inclusione sociale. Cristiano Martelli, Presidente della Commissione ACI ESPORT, ha definito "INCLUSION-E" un progetto rivoluzionario che apre le porte a un futuro in cui il Simracing sarà accessibile a tutti, in modo equo, regolamentato e sicuro.