ACI storico festeggia i cento anni di Moto Guzzi

A un marchio tra i più distintivi del motorismo italiano ACI Storico dedica un evento che attraverserà l’anno del centenario e la Penisola, portando in diverse e prestigiose location la storia di Moto Guzzi, una vicenda unica raccontata attraverso le motociclette più preziose e rappresentative, modelli iconici che hanno intrecciato la loro storia con la crescita industriale e sociale d’Italia.

Il primo evento espositivo sarà a Milano, presso la sede ACI di corso Venezia, dal 15 aprile al 13 maggio.

La mostra accoglierà motociclette che hanno segnato le rispettive epoche, capolavori di ingegno e di meccanica, macchine straordinarie che hanno spesso precorso i tempi e hanno rappresentato esempi di stile e tecnologia.

Dalla Sport 500 degli anni ‘20 che dette il via alla produzione alla Sport 15, avveniristica creazione degli anni ’30; dal Guzzino degli anni ’40, al Falcone, entrato prepotentemente nella cultura popolare, al Galletto 192 degli anni ‘60, alla V7 Sport che per i ragazzi degli anni ’70 fu un mito di sportività. Ancora la V50, la Daytona 1000, per arrivare alle più recenti Griso e la anticonformista MGX-21. Sarà poi esposta anche la V7 850, motocicletta celebrativa dei 100 anni.

L’evento si svilupperà poi in svariate ulteriori tappe, alcune della quali ancora in corso di conferma, che toccheranno Portofino (dal 7 al 9 maggio all’interno della Milano-Sanremo), Trieste (in occasione del Concorso di Eleganza in Piazza Unità d’Italia dal 15 al 16 maggio), Pontedera (18 maggio - 21 giugno), Roma (Concorso di Eleganza, Reb Concours, Golf Club Acqua Santa, dal 22 al 24 giugno), per proseguire con una ulteriore serie di appuntamenti nella Capitale, compreso un appuntamento presso l’Autodromo di Vallelunga (11 e 12 settembre), per poi concludersi a Padova dal 21 al 24 ottobre.

Per Moto Guzzi gli eventi celebrativi dei cento anni avranno il loro culmine dal 6 al 12 settembre a Mandello del Lario quando la speciale edizione delle GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi richiamerà appassionati da tutto il mondo.

Nei suoi cento anni, Moto Guzzi ha firmato vittorie sui circuiti di tutto il mondo, conquistando 14 titoli iridati nel Motomondiale. È stata, sin dalle sue origini, la moto delle grandi avventure, e quella tradizione continua con viaggiatori che ogni giorno, e in ogni parte del mondo, partono in sella alla loro Moto Guzzi verso mete lontane. Moto Guzzi è stata la moto dei record di velocità, simbolo di crescita di un Paese rivolto al futuro.

Oggi Moto Guzzi produce moto autenticamente italiane, come sempre costruite a Mandello del Lario con abilità artigianale, assemblate pezzo per pezzo e lavorate con la cura della più preziosa manifattura italiana. Motociclette che sanno unire lo stile più classico con le migliori dotazioni tecnologiche, apprezzate nel mondo per l’eleganza e la qualità costruttiva.