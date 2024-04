Ad Auto China 2024: MINI accende i riflettori sulla nuova Aceman

Il mondo dell'automotive si volta verso l'Oriente con il 18° Salone Internazionale dell'Automobile di Pechino,

evento che dal 25 aprile al 4 maggio 2024 vede protagonista la MINI con le sue nuove vetture completamente elettriche. Quest'anno, il padiglione MINI al China International Exhibition Center di Pechino diventa il palcoscenico per la prima mondiale della Nuova MINI Aceman, una vettura che si posiziona strategicamente tra la MINI Cooper e la MINI Countryman.

La Nuova All-Electric MINI Cooper è disponibile in due versioni di motorizzazione, "E" e "SE", entrambe caratterizzate da un design distintivo che include una griglia frontale ottagonale e i tradizionali fari rotondi, simboli dell'iconografia MINI. La versione "E" del modello è dipinta in un vivace Sunny Side Yellow con dettagli in bianco a contrasto, offrendo 305 chilometri di autonomia con una singola carica, mentre la versione "SE" in British Racing Green celebra le radici sportive del brand con una batteria da 54,2 kWh che assicura 402 chilometri di autonomia.

Parallelamente, MINI mette in mostra la Nuova MINI Countryman John Cooper Works ALL4, il SUV più grande e potente mai prodotto dalla casa, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi grazie al suo motore da 300 CV. Questo modello combina l'estetica aggressiva del classico Chili Red con interni spaziosi e tecnologie avanzate per un'esperienza di guida dinamica sia in città che fuori strada.

Il Salone di Pechino non è solo una vetrina per le ultime novità automobilistiche, ma rappresenta anche un momento cruciale per MINI nel contesto del mercato cinese, attualmente il più grande al mondo per il settore automotive. La presenza di MINI a questo evento sottolinea la loro dedizione verso l'innovazione e la sostenibilità, con un intero portfolio di veicoli che promettono di rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla mobilità elettrica. Con un mix perfetto di tradizione e modernità, la nuova famiglia di modelli MINI è pronta a conquistare gli appassionati di auto in tutto il mondo.