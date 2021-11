Affrontare l’inverno in massima sicurezza con Citroen

Il comfort a bordo rappresenta infatti da sempre per Citroën un elemento fondamentale nella progettazione dei suoi veicoli, per offrire un’esperienza inedita e orientata al benessere per tutti.

Si tratta di un approccio al comfort globale, moderno e multisensoriale, che considera l'abitacolo di una Citroën accogliente tanto quanto l’ambiente interno della propria casa.

Tra le più importanti innovazioni Citroën presenti su diversi modelli di ultima generazione, spiccano le sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi® (Progressive Hydraulic Cushions®) pronte a conferire quel tipico ed esclusivo effetto "tappeto volante” in grado di filtrare al meglio le sollecitazioni del fondo stradale. I modelli che adottano di serie questa tecnologia sono Nuova Citroën C4, Nuova Citroën ë-C4 Elettrica, SUV Citroën C5 Aircross e SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In.

Un'altra tecnologia 100% Citroën in grado di offrire un’esperienza di viaggio nel benessere assoluto per tutti i passeggeri è rappresentata dai sedili Advanced Comfort: ampi ed avvolgenti, invitano subito a prendere posto trasmettendo comfort, benessere e sostegno. Grazie ad una schiuma poliuretanica ad alta densità, sia sullo strato superficiale che nella parte strutturale più interna, garantiscono il massimo comfort posturale e dinamico, garantendo eccellente isolamento dalla strada e dalle sue imperfezioni e ottimo sostegno in tutti gli usi, anche nei lunghi viaggi. I sedili Advanced Comfort sono disponibili in opzione (o di serie a seconda del modello e della versione) su Citroën C3, Nuovo SUV Citroën C3 Aircross, Nuova Citroën C4, Nuova Citroën ë-C4 Elettrica, SUV Citroën C5 Aircross e SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In.

In presenza di temperature esterne particolarmente rigide, il comfort a bordo viene ulteriormente amplificato quando i sedili sono riscaldabili, un’opzione disponibile sui sedili anteriori di numerosi modelli tra cui Citroën C3, Nuova Citroën C4, Nuova Citroën ë-C4 Elettrica, Nuovo SUV Citroën C3 Aircross, Nuovo Citroën ë-Berlingo, Grand C4 SpaceTourer, SUV Citroën C5 Aircross, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In.

Avvicinandosi al periodo invernale, il comfort garantito da queste importanti innovazioni viene potenziato da altre funzionalità come il precondizionamento dell’abitacolo, disponibile sui modelli 100% elettrici ed ibridi plug-in della gamma Citroën, che consente di ottenere una confortevole temperatura di circa 21°C ancora prima di salire a bordo della vettura.

Questa funzione si può impostare da remoto direttamente dal proprio smartphone grazie alla App MyCitroën ed è molto vantaggiosa sia in termini di comfort a bordo che di risparmio energetico. La App MyCitroën, compatibile con gli smartphone iOS e Android, funziona come un vero telecomando per precondizionare l’abitacolo prima di intraprendere il proprio viaggio e senza ridurre il livello di carica della batteria e l'autonomia, se l'auto è collegata alla rete elettrica. Inoltre, l'applicazione offre la possibilità di programmare questa funzione in modo che entri in azione automaticamente in base alla pianificazione impostata dal cliente. In particolare il precondizionamento programmato risulta molto utile se impostato quotidianamente e sempre allo stesso orario: ogni volta che si entra nell’abitacolo, si viene accolti in un ambiente confortevole, già alla temperatura ideale per affrontare il proprio viaggio.

Tra i modelli che possono beneficiare del precondizionamento ci sono Nuova Citroën ë-C4, Nuovo ë-Berlingo, Citroën ë- SpaceTourer e Citroën ë-SpaceTourer Business e SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In.

Un altro equipaggiamento molto utile quando inizia a fare freddo è il volante riscaldabile, disponibile su Nuova Citroën C4 e Nuova ë-C4 Elettrica (in opzione o di serie a seconda del modello e della versione). Si tratta di un elemento molto funzionale, pronto a sublimare l'approccio con cui Citroën sfida le basse temperature, all'insegna di quel confort che rientra pienamente nella missione della Marca.

Infine nel periodo invernale anche il parabrezza necessita di particolari cure, soprattutto quando la patina di ghiaccio delle ore più fredde richiede un intervento di sbrinamento che può durare diversi minuti. Tra le opzioni di Nuovo SUV Citroën C3 Aircross si trova anche il parabrezza riscaldato, in grado di rendere più pratica ed efficace questa operazione.