Al Salone dell’Auto di Parigi 2022 rinasce la R4 100% elettrica

La Renault 4 è molto più di un’auto, è una vera e propria icona.

Con oltre 8 milioni di unità vendute in oltre 100 Paesi, è un’auto transgenerazionale che, da 60 anni, tocca tutte le categorie sociali. A suo agio in città, ma anche nelle aree rurali più remote, è polivalente: permette di lavorare, viaggiare, trasportare, ecc. Umile e trendy, chic e popolare, ha conquistato indistintamente uomini e donne.

La sua produzione è cessata 30 anni fa, ma la “4L” è sempre sotto i riflettori. Si attesta ai primi posti tra le youngtimer e, ogni anno da 25 anni a questa parte, il 4L Trophy dimostra tutta la sua versatilità e resistenza. Ecco perché continua a suscitare grandi simpatie, soprattutto nei giovani.

Dopo Renault 5 Prototype, la showcar 4EVER Trophy, svelata al Salone dell’Auto di Parigi 2022, è la seconda rivisitazione elettrica di un modello iconico della Marca nell’ambito della Renaulution.

Renault attinge dalla sua gloriosa storia per elettrificare meglio il futuro.

La showcar Renault 4EVER Trophy rievoca e rinverdisce i ricordi. Sotto il look muscoloso, il legame stilistico con la 4L è evidente. Sono stati ripresi i principali tratti distintivi dell’auto originale:

- La silhouette complessiva è riconoscibile a prima vista, dalla forma del cofano al famoso “posteriore squadrato” fino al paraurti.

- Il finestrino laterale, a forma di trapezio arrotondato, è posizionato appena sopra la ruota posteriore.

- All’anteriore, le fiancate sono spoglie, prive di elementi ottici e stilistici.

- I parafanghi coprono completamente i passaruota terminando sul paraurti

Questo stile “retrò” si fonde armoniosamente con il resto della linea, sofisticata e tecnologica.

La showcar ha curve generose e una calandra molto elaborata. I collegamenti “ultra-tech” tra raggi e piani della carrozzeria conferiscono precisione e modernità. Anche la cornice del tetto usufruisce dello stesso raffinato trattamento.

Luca De meo CEO Renault - «La 4L è un mito. E i miti non muoiono mai! Oggi, è questa dimensione di auto universale della 4L, di auto che piace a tutti, che vogliamo ritrovare mediante una rivisitazione moderna ed elettrica della Renault 4.»

Gilles Vidal, Direttore del Design Renault - «Per portare 4EVER Trophy nell’era moderna, abbiamo conferito tecnologia e raffinatezza alle sue forme, senza nulla di superfluo. Tutti questi ingredienti sono stati elaborati con cura in modo che il design sia in linea sia con chi già conosce la 4L e la sua gloriosa storia che con le nuove generazioni.»

4EVER Trophy reinterpreta in modo moderno la calandra orizzontale tipica della Renault 4 con fari rotondi dotati di tecnologia Matrix LED. Questo innovativo processo stilistico conferisce al veicolo una forte identità. I fari posteriori, a forma di capsula, per quanto rivisitati restano perfettamente riconoscibili e costituiscono un altro forte tratto distintivo della 4L storica.

Un’avventura elettrica fuori dai sentieri battuti. Questa è la promessa che, fin dal primo sguardo, fa la showcar 4EVER Trophy con quella sua aria da crossover. La motorizzazione elettrica rimanda alla futura auto di serie.

La parte inferiore di 4EVER Trophy, verniciata in tinta Gun Metal Silver, è fatta apposta per i grandi spazi. Questa showcar, vero e proprio invito all’esplorazione e alla scoperta, dichiara senza mezzi termini di avere il carattere di chi supera i limiti. Gioca la carta della consapevole esuberanza, indossando un abito color Argento Alluminio, con tocchi di magenta sulle cinghie del portapacchi, le molle degli ammortizzatori e gli emblemi dei cerchi.

Con quell’aria da buggy, 4EVER Trophy parla di competizione. Il cofano, molto incavato, presenta una grossa presa d’aria per ottimizzare il funzionamento del radiatore situato nella parte centrale del paraurti. Lo sbalzo anteriore è molto ridotto per ottimizzare le capacità off-road.

La ruota di scorta si trova sul portapacchi in carbonio, mentre nella parte alta del portellone posteriore ci sono una pala e piastre da disincaglio per far fronte a tutte le evenienze.

Nella parte inferiore, le massicce protezioni della carrozzeria si discostano dai passaruota con una sporgenza di oltre 20 cm. L’elevata altezza libera dal suolo mette in evidenza la larghezza delle ruote di 753 mm montate su cerchi da 19”. Il sottoscocca, a sua volta rinforzato, protegge la batteria posta al centro del telaio.

Ogni ruota di 4EVER Trophy comprende un compressore a vista che consente di adattare istantaneamente, a partire dall’abitacolo, la pressione dei pneumatici, per adattarsi alla natura del terreno.

Se la vocazione off-road traspare in modo spettacolare dal suo stile, la showcar 4EVER Trophy è stata pensata per divertirsi un po’ ovunque, senza pretese. La 4L elettrica del futuro offrirà la stessa versatilità che la sua antenata offriva - e offre tuttora - dal 1962.

La showcar 4EVER Trophy preannuncia il futuro SUV 100% elettrico del segmento B della gamma Renault. Questo futuro veicolo sarà a suo agio sia in città che nelle aree rurali più remote.

Con la futura Renault 5 condividerà la nuova piattaforma CMF-BEV dedicata ai veicoli elettrici del segmento B che consentirà di ottenere ottime prestazioni a livello di autonomia, acustica e comportamento dinamico, senza compromettere il design del veicolo

Nella futura gamma Renault, il posizionamento tra le future Renault 5 e Renault 4 sarà simile a quello che c’è attualmente tra Clio e Captur. Le due showcar 4EVER Trophy e Renault 5 Prototype incarneranno la Nouvelle Vague sullo stand Renault al Salone dell’Auto di Parigi.

Come il suo predecessore, anche il futuro veicolo preannunciato da 4EVER Trophy sarà “Made in France”.

Per i numerosi punti in comune, tutti i veicoli su piattaforma CMF BEV saranno prodotti presso il Centro ElectriCity nel Nord della Francia.

SCHEDA TECNICA DI RENAULT 4EVER TROPHY

Lunghezza: 4.160 mm

Larghezza: 1.950 mm

Altezza: 1.900 mm

Passo: 2.570 mm

Pneumatici anteriori e posteriori: 255/55R19

Motorizzazione: 100% elettrica a rotore avvolto