Al TTG Travel Experience di Rimini debutta il nuovo Tourneo Custom

Fordè protagonista al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale

e per la commercializzazione dell’offerta turistica del nostro Paese nel mondo, in programma dal l’11 al 13 ottobre al quartiere fieristico di Rimini.

In occasione della sessantesima edizione dell’exhibition che ogni anno riunisce per tre giorni, nei padiglioni della fiera romagnola, operatori provenienti da tutto il mondo e player strategici delle principali aziende del comparto, l’Ovale Blu sarà presente con l’anteprima nazionale del nuovo Tourneo Custom, l’ultima generazione del people mover in grado di stabilire nuovi standard nel suo segmento, offrendo un’esperienza premium di livello superiore.

Realizzato sulla piattaforma del nuovo Transit Custom, che ne migliora prestazioni, raffinatezza e comfort per gli occupanti, il nuovo Tourneo Custom rappresenterà un punto di riferimento per il trasporto persone e servizi shuttle, sia in ambito professionale che nel settore turistico-ricettivo.

Il nuovo Tourneo Custom è stato sviluppato per offrire un livello superiore di comfort e spazio, con un nuovo elegante design degli interni, che costruisce un’atmosfera sofisticata, abbinato a materiali di alta qualità: un abitacolo ricco di dettagli, funzioni e tecnologie premium.

Le ottimizzazioni interne includono un versatile sistema di sedili montati su binari nella seconda e terza fila, per la massima adattabilità nella gestione dello spazio per persone e bagagli. I sedili su binari possono essere posizionati lungo le guide con grande facilità, o rimossi anche singolarmente.

L'esperienza di viaggio può essere arricchita da una serie di personalizzazioni come un ampio tetto panoramico che migliora la sensazione di spazio e luce, con trattamento infrarosso, per mantenere la cabina fresca anche sotto la luce solare intensa. Le porte laterali scorrevoli a comando elettrico possono essere attivate anche senza dover utilizzare le mani. Le porte possono essere aperte con un semplice movimento del piede in prossimità della ruota anteriore, rendendo l'accesso più facile quando si torna al veicolo con scatole o bagagli.

La gamma di motori disponibili sul nuovo Tourneo Custom include la nuova generazione di motori diesel Ford EcoBlue con potenze di 136 CV, 150 CV o 170 CV1, la nuova motorizzazione Plug-In Hybrid (PHEV)2 e la versione E-Tourneo Custom3 100% elettrica, dotata di una batteria utilizzabile da 64 kWh e un motore da 160 kW per un'autonomia di guida fino a 325 km.

Il nuovo Tourneo Custom è dotato di una completa gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida, che per la prima volta, su questo veicolo, include11 il cruise control adattivo intelligente, l’assistenza alla frenata in retromarcia e la telecamera a 360 gradi, che fornisce una visuale completa intorno al veicolo per facilitare le manovre in città. Un’ulteriore novità è la tecnologia Exit Warning: questa funzione intelligente può avvertire il conducente della presenza di altri utenti della strada in avvicinamento, per aiutare a prevenire gli incidenti di "dooring", in cui chi è a bordo apre la porta rischiando di intralciare il percorso di ciclisti o altri veicoli.