Alessio Scutari è il nuovo Managing Director di FIAT e Abarth in Italia

FIAT e Abarth danno il benvenuto ad Alessio Scutari come nuovo Managing Director per l’Italia.

Una nomina che segna un passaggio chiave nella strategia del marchio, guidata dalla Country Manager di Stellantis Italia, Antonella Bruno.

Alessio Scutari, quarantaseienne originario della Basilicata, è laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università La Sapienza di Roma. Porta con sé un bagaglio di oltre vent’anni di esperienza nel settore automotive, sviluppata a livello nazionale, europeo e globale. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui Direttore Marketing di Citroën Italia, Head of Brand Experience Alfa Romeo Global e Peugeot Managing Director in Italia, costruendo una solida reputazione in ambito Marketing, Vendita e Post Vendita.

Una Visione per il Futuro di FIAT

Al centro del mandato di Scutari c’è il compito di guidare FIAT e Abarth in una fase di profonda trasformazione. Dopo aver celebrato i 125 anni del marchio lo scorso luglio, FIAT si prepara a consolidare la sua posizione di leader nel mercato italiano attraverso il completo rinnovamento della gamma prodotti, puntando sulla sostenibilità e sull’innovazione.

La strategia prevede un lancio di nuovi modelli ogni anno per i prossimi tre anni. Il primo passo sarà l’imminente arrivo della Grande Panda, disponibile sia in versione ibrida che 100% elettrica. Seguirà entro il 2025 una nuova versione ibrida dell’iconica 500, prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, simbolo dell’eccellenza italiana.

“Sento la responsabilità di rappresentare FIAT e Abarth in Italia,” ha dichiarato Scutari. “La mia priorità sarà consolidare la leadership del marchio nel mercato italiano, accompagnandolo verso una mobilità sempre più sostenibile. Rafforzerò la collaborazione con la rete dei concessionari e il team di collaboratori per soddisfare le aspettative dei nostri clienti.”

Passaggio di Testimone

Alessio Scutari subentra a Giuseppe Galassi, che assumerà il ruolo di responsabile Marketing Communications, riportando direttamente a Olivier Francois, CEO di FIAT & Abarth e Chief Marketing Officer Globale di Stellantis.

Questa transizione segna una nuova fase per FIAT e Abarth, marchi che continuano a evolvere con l’obiettivo di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità, mantenendo un forte legame con il mercato italiano.