Alfa Romeo al Mondial de l'Auto 2024: anteprime mondiali e esperienza made in Italy allo Stand "Bottega"

Alfa Romeo ritorna da protagonista al Mondial de l'Auto 2024 di Parigi, portando con sé un concentrato di storia, innovazione e tradizione.

Con uno spettacolare stand denominato “Bottega”, il marchio celebra il Made in Italy attraverso un'esperienza multisensoriale, in collaborazione con eccellenze italiane come Alcantara, Poltrona Frau e Lavazza. Il viaggio immersivo trasporterà i visitatori nel mondo dell’artigianalità e del design italiano, riflettendo i valori che hanno reso Alfa Romeo una leggenda dell'automobilismo.

Tra le anteprime mondiali attese al salone spiccano la nuova Alfa Romeo Junior Speciale Ibrida da 136 CV, l’iconica 33 Stradale e la Tonale MY25. Ogni modello esprime l’essenza del marchio, con una combinazione unica di prestazioni, design e tecnologia all’avanguardia.

Alfa Romeo Junior Speciale Ibrida: debutto mondiale al Mondial de l'Auto

La regina dello stand Alfa Romeo sarà senza dubbio la Junior Speciale Ibrida, una compatta sportiva che segna il ritorno del marchio italiano nel segmento B, strategico sia in Italia che in Europa. La nuova Alfa Romeo Junior, con i suoi 136 CV, rappresenta l’equilibrio perfetto tra sportività e tecnologia avanzata. Equipaggiata con un sistema ibrido 48V e motore turbo a geometria variabile, la Junior offre un’esperienza di guida fluida e dinamica, consentendo una modalità elettrica in città fino al 50% del tempo.

Il design della Junior Speciale Ibrida riflette lo stile iconico Alfa Romeo, con cerchi in lega da 18 pollici, doppio terminale di scarico e dettagli sportivi in Alcantara. Gli interni, con sedili sportivi Sabelt e un'elegante illuminazione ambientale a 8 colori, sono stati progettati per offrire il massimo comfort e coinvolgimento.

Alfa Romeo Junior 280 Veloce: potenza e compattezza

Un altro highlight dello stand sarà l'Alfa Romeo Junior 280 Veloce, presentata in anteprima nazionale. Con i suoi 280 CV e un’agilità da leader del segmento, la Junior Veloce unisce il meglio della tecnologia e del design Alfa Romeo. Questo modello elettrico, compatto e leggero, offre prestazioni elevate, garantendo allo stesso tempo un’efficienza straordinaria e una guida fluida sia in città che su percorsi misti.

33 Stradale: l’icona che fa sognare

Al centro dello stand troveremo anche la straordinaria Alfa Romeo 33 Stradale, un’autentica opera d’arte prodotta in soli 33 esemplari. Questa fuoriserie celebra l’eccellenza del marchio e incarna i valori di sportività, passione e Made in Italy. Dopo il suo debutto al concorso d’eleganza di Villa d’Este e al Goodwood Festival of Speed, la 33 Stradale continua il suo tour mondiale, confermandosi come un’icona senza tempo.

Il design scultoreo e gli interni minimalisti, con materiali pregiati, sono frutto di una maestria artigianale che unisce tecnologia e tradizione. Progettata per offrire un’esperienza di guida esaltante, la 33 Stradale rappresenta l’apice della bellezza e della tecnica Alfa Romeo.

Alfa Romeo Tonale MY25: evoluzione del C-SUV ibrido

Il Mondial de l'Auto di Parigi sarà anche il palcoscenico per il debutto della nuova Alfa Romeo Tonale MY25, l’ultima evoluzione del C-SUV che ha segnato l’ingresso del marchio nel mondo dell’elettrificazione. Tra le principali novità, spiccano il rinnovato tunnel centrale, un nuovo selettore del cambio e il display del quadro strumenti ottimizzato per una maggiore visibilità. La versione Veloce esposta sarà dotata di un motore ibrido da 160 CV, combinato con un motore elettrico per garantire efficienza e prestazioni elevate.

Un’esperienza sensoriale allo stand “Bottega”

Non solo automobili, ma un vero e proprio viaggio nel cuore del Made in Italy. Lo stand Alfa Romeo, denominato “Bottega”, offrirà ai visitatori un’esperienza multisensoriale in cui il gusto, l’olfatto, la vista e il tatto saranno protagonisti. Collaborazioni con eccellenze italiane come Alcantara, Poltrona Frau, Lavazza e Magna Pars, consentiranno di scoprire la perfezione artigianale e la cultura italiana attraverso tutti i sensi.

Ogni veicolo sarà abbinato a un'essenza olfattiva unica, grazie alla collaborazione con Magna Pars, mentre il gusto sarà soddisfatto dall’arte del caffè Lavazza. Il tocco sarà raffinato dalle creazioni in pelle di Poltrona Frau e Schedoni, sinonimo di qualità e maestria. Questa immersione completa nel mondo Alfa Romeo dimostra come il marchio continui a celebrare la sua tradizione culturale e l'eccellenza italiana.

Alfa Romeo si presenta al Mondial de l'Auto 2024 con un’offerta senza precedenti. Dai modelli compatti e sportivi come la Junior Speciale Ibrida e la Junior 280 Veloce, fino alla straordinaria 33 Stradale, ogni veicolo riflette l’essenza del marchio: prestazioni, design e passione per il Made in Italy. Con lo stand "Bottega", Alfa Romeo offre un’esperienza immersiva che celebra la sua lunga tradizione, proiettando al tempo stesso il brand verso il futuro della mobilità sostenibile.