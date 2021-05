Alfa Romeo: Francesco Calcara nuovo Marketing and Communication Global

Dopo avere conseguito un master in Economia presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, Francesco Calcara trascorre quasi interamente la sua carriera nel settore automotive, maturando una vasta esperienza nelle attività Sales&Marketing e una conoscenza approfondita del mercato premium.

Nella prima parte della sua carriera professionale si dedica quasi interamente alle vendite: dopo alcune esperienze internazionali, nel 2004 entra in MAZDA Motor Italia come Sales Area Manager e dopo due anni viene nominato Fleet Business Development Manager.

Nel 2007 entra in BMW Group Italia, dove trascorre quasi dieci anni assumendo ruoli di crescente responsabilità: dopo cinque anni nell’area Fleet, inizialmente come Fleet Key Account e successivamente in qualità di Fleet Sales Manager BMW & MINI, nel 2013 viene nominato National Sales Manager MINI.

Nel 2016 raccoglie una nuova sfida diventando Luxury Marketing Manager in BMW, con responsabilità diretta sulla strategia Luxury del gruppo in Italia.

Nel 2017 entra in PSA Groupe Italie con il ruolo di DS Brand Director, diventando l’anno successivo Managing Director DS oltre che Sales & Marketing Vice President, gestendo il lancio del brand DS sul mercato italiano.