Alfa Romeo Giulia si aggiudica il "Best Car 2022" in Germania

I lettori della celebre testata automobilistica tedesca "auto motor und sport" hanno votato ancora una volta l'Alfa Romeo Giulia "Best Car".

Per la quinta volta negli ultimi 6 anni, La berlina italiana si è classificata al primo posto nella categoria classe media/vetture d‘importazione. Su un totale di oltre 100.000 partecipanti al concorso dei lettori, il 18,8 per cento ha votato l'Alfa Romeo Giulia come la migliore nella categoria.Con la vittoria nella categoria "Best Cars 2022", l’incetta di riconoscimenti di Alfa Romeo Giulia in Germania continua a crescere. Negli ultimi anni, la berlina sportiva ha ricevuto il premio di fama internazionale "Red Dot Award" e ha collezionato svariati altri concorsi di lettori in tutti i continenti.Il concorso "Best Cars" di "auto motor und sport" si tiene quest’anno per la 46° volta. La testata ha chiesto ai suoi lettori di votare tra 386 veicoli attuali suddivisi in dodici categorie, coinvolgendo nelle categorie anche i veicoli d‘ importazione.