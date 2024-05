Alfa Romeo protagonista con la 33 al Concorso d'Eleganza Villa d'Este

Alfa Romeo è lieta di annunciare la sua partecipazione al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, uno degli eventi più esclusivi e storici dedicati alle automobili d’epoca, che si terrà dal 24 al 26 maggio sul Lago di Como.

Iniziata nel 1929, la manifestazione si svolge nei magnifici giardini del Grand Hotel Villa d’Este e di Villa Erba a Cernobbio, e ospita ogni anno circa 50 esemplari suddivisi in varie categorie, giudicati da esperti.

Quest'anno, Alfa Romeo gareggia per il Design Concept Award con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, una coupé a due posti realizzata in soli 33 esemplari. Questo modello rappresenta un “manifesto” di ciò che il marchio può fare in termini di stile ed esperienza di guida, con un design che unisce heritage e futuro.

Nel 2023, Alfa Romeo ha presentato, in modo non ufficiale, la nuova 33 Stradale portando a Villa d’Este la storica Tipo 33, ispirazione per la nuova creazione. Nella stessa location, Alfa Romeo ha celebrato il centenario della 24 Ore di Le Mans, esponendo due gemme della sua collezione: la 33/2 “Daytona” (1968) e la 33 TT 12 (1975).

Il programma della manifestazione include l'arrivo delle vetture a Villa d’Este e una cena di gala il 24 maggio, mentre il 25 maggio sarà riservato agli esperti per l’assegnazione dei premi. Il 26 maggio si terrà il Festival aperto al pubblico a Villa Erba, con la parata delle vetture storiche e delle concept car.

Alfa Romeo ha un legame profondo con il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, grazie alla vicinanza tra Milano, città natale del marchio, e il Lago di Como. Questo rapporto si è mantenuto forte nel tempo, con Alfa Romeo che ha spesso visto premiate le sue vetture storiche e concept car in questo prestigioso evento.

Un’altra protagonista sarà la 6C 2500 SS “Villa d’Este”, uno degli ultimi modelli Alfa Romeo con telaio portante separato dalla carrozzeria. Prodotta dal 1949 in soli 36 esemplari, vinse il “Gran Premio Referendum” del pubblico al Concorso d’Eleganza del 1949, consacrandosi come capolavoro dell’arte automobilistica del ventesimo secolo.

La partecipazione di Alfa Romeo al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, con la nuova 33 Stradale e la storica 6C 2500 SS, conferma ancora una volta l’impegno del marchio nel celebrare e innovare il design automobilistico, unendo passato e futuro in un evento unico e prestigioso.