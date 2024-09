Alfa Romeo Tonale: on line la nuova campagna pubblicitaria che risveglia le emozioni

È on air la nuova campagna pubblicitaria di Alfa Romeo Tonale, un modello che incarna la tradizione di nobile sportività italiana del marchio dal 1910.

La campagna si propone di rispondere a una domanda cruciale in un’epoca dominata dalla tecnologia: è ancora possibile vivere emozioni vere? Secondo Alfa Romeo, la risposta è un deciso sì, grazie a un'auto che sa risvegliare l'umanità nelle persone, altrimenti alienate e distanti, immerse nei loro dispositivi digitali.

Un manifesto delle emozioni autentiche

Al centro della campagna c’è il Tonale, un modello pluripremiato con cui Alfa Romeo ha segnato il suo ingresso nel mondo dell'elettrificazione, senza perdere il proprio DNA di sportività e passione. Secondo Eligio Catarinella, Head of Marketing & Communications di Alfa Romeo, la nuova campagna è un grido di ribellione contro la fredda razionalità e le regole imposte dalla digitalizzazione. "Non siamo cloni digitalizzati", afferma Catarinella, "ma individui spinti dal bisogno di vivere con passione, creando relazioni simbiotiche anche con le nostre vetture."

La voce narrante dello spot, tratta dal celebre discorso di Charlie Chaplin nel film "Il grande dittatore", serve da manifesto per questo messaggio di ribellione emotiva. Le sue parole, pronunciate più di 80 anni fa, risuonano ancora oggi, toccando le corde più profonde dello spettatore. Il tutto è accompagnato dalla musica di Ennio Morricone, con il brano "L'estasi dell'oro", che esalta l’impatto emotivo della campagna.

Una guida che risveglia i sensi

Lo spot culmina con il potente claim "It's time to feel human again. Non siamo nulla senza emozioni", che riassume perfettamente l'attitudine del Tonale a regalare un'esperienza di guida unica. In particolare, la versione top di gamma Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV è l’espressione massima di questa fusione tra sportività e efficienza. Capace di garantire oltre 80 km di autonomia in modalità full electric, il Tonale permette di muoversi senza limitazioni anche nei centri cittadini, offrendo al contempo una potenza complessiva di 280 CV per affrontare lunghi viaggi extraurbani con il piacere di guida tipico di Alfa Romeo.

Ma non è solo la versione Plug-In a garantire emozioni. Il Tonale è disponibile anche nelle versioni Tributo Italiano, Veloce e Sprint, ciascuna con caratteristiche distintive e una dotazione specifica. Per chi sceglie il motore MHEV con propulsore 1.5 4 cilindri, sono disponibili due livelli di potenza: 130 CV o 160 CV, entrambi abbinati a una trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce. A completare l'offerta c’è il motore 1.6 Diesel da 130 CV, perfetto per chi cerca dinamismo di guida unito a basse emissioni e consumi ridotti.

La promozione del mese

A rendere ancora più attraente l'offerta del Tonale è l'imperdibile promozione valida per tutto il mese. In caso di rottamazione di un veicolo con classe ambientale Euro 2 o inferiore, i clienti possono usufruire di un'offerta finanziaria sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia. Con un anticipo di circa 6.500 euro, è possibile accedere a un finanziamento con rate mensili da 300 euro per 36 mesi, a un TAN fisso del 6,99% e TAEG dell'8,5%.

Questa promozione è un'occasione per chi desidera vivere le emozioni e le prestazioni uniche del Tonale, approfittando al contempo di un'offerta finanziaria competitiva e accessibile.

Un mix di design e tecnologia all’avanguardia

Con questa campagna, Alfa Romeo riafferma il suo ruolo di leader nell'automotive design e nella tecnologia. Il Tonale è un perfetto esempio di innovazione, capace di fondere stile, prestazioni e sostenibilità. Attraverso la campagna, il Brand si posiziona anche come simbolo delle emozioni più autentiche, puntando a creare un legame profondo tra l'auto e il suo conducente, in linea con la filosofia di Alfa Romeo.

La campagna, firmata da Collective, la bespoke agency creata da Publicis Groupe per Stellantis, andrà in onda fino al 14 settembre sui principali canali televisivi con formati da 15” e 30”. Inoltre, per tutto il mese di settembre, la campagna sarà presente anche sui canali dedicati al motorsport, come Sky e DAZN, con spot che accompagneranno gli eventi della Serie A e della MotoGP.

CREDITS

COLLECTIVE, PUBLICIS GROUPE

Team ATL/Brand communication

General Manager: Maurizio Spagnulo

Executive Creative Director: Francesco Martini

Creative Directors: Giovanni Greco, Enrico Pasquino

Creative Supervisor: Mara Mincolelli

Senior Art Director: Gaetano Cerrato

Head of Client Service: Pieraugusto Piergiovanni

Account department: Ilaria Biancuzzo, Alessio Arcidiacono

International Coordination: Ilaria Appiano, Chiara Assante, Alba Mataj

Head of TV Dept: Alessio Alberto Zazzera

Tv Producer: Nicolò Dragoni, Marco Riccio

PRODUCTION COMPANY: Movie Magic

Executive Producer: Chicco Mazzini

Producer: Rossana Ceriani

Director: Reynald Gresset

Post video: Band

Post audio: Staubaudio

Director Digital Content: Fabrizio Accettulli

MUSIC

Title: "Ecstasy of Gold"

Musica "L’Estasi Dell’Oro”

composta dal Maestro Ennio Morricone, master version Bandini Remix,

Publishing Morricone- EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA S.R.L.