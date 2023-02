Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid, on air la nuova campagna

Per presentare al grande pubblico la nuova Tonale Plug-In Hybrid Q4, Alfa Romeo

ha realizzato una coinvolgente campagna pubblicitaria, che prevede uno spot TV, una campagna stampa e una di affissione Out-Of-Home (OOH). La campagna anticipa l’imminente arrivo del modello in tutti gli showroom del Brand, previsto per il week-end dell’11 e 12 febbraio con un Porte Aperte dedicato al lancio. Impreziosita dal claim “La sportività ha una nuova energia”, la nuova strategia di comunicazione enfatizza l’importanza della Tonale Plug-In Hybrid nel percorso di evoluzione del Marchio. Infatti, la nuova versione top di gamma ridefinisce il paradigma “Sportività Efficiente” e compie il primo passo verso la sportività del futuro secondo Alfa Romeo, rimanendo fedele al proprio DNA di nobile sportività italiana dal 1910.

On air sulle reti televisive dal 5 al 18 febbraio, nei formati da 15” e da 30”, lo spot è stato realizzato dall’agenzia Havas Milan, sulla scia della precedente campagna “Live Unpredictably” dedicata a Tonale Hybrid. Un percorso quindi segnato dalla continuità: i due commercial condividono, infatti, anche la stessa colonna sonora, ovvero l’arrangiamento in chiave contemporanea della canzone “Amandoti” dei CCCP, realizzato ad hoc per il Brand. Su queste note, lo spot celebra l’Italia e il marchio Alfa Romeo, identificando il fascino senza tempo e lo sguardo rivolto al futuro come elementi condivisi. Attraverso la versione Plug-In Hybrid, infatti, il Marchio avanza nel suo percorso di elettrificazione, come conferma l’evoluzione del leggendario logo che oggi diventa un elegante elettro-biscione serigrafato posto sul profilo posteriore sinistro della vettura. Infine, la digital content strategy, experience e media strategy sono a cura di Publicis Groupe.

Parallelamente, il 5 febbraio è partita anche l’affissione della pubblicità OOH, che nasce dallo spot televisivo e lo arricchisce sottolineando le più importanti caratteristiche di prodotto. Per l’occasione, la pubblicità è diffusa su The Corner: il primo digital Landmark italiano, secondo per dimensioni in tutta Europa, è situato nel cuore di Milano, a poche centinaia di passi da Porta Garibaldi. L’impianto angolare all’avanguardia - oltre 55 metri di lunghezza per 6 di altezza - è in grado di realizzare esperienze immersive e 3D, di pianificare una distribuzione dinamica dei messaggi nel corso della giornata e di modulare i contenuti grazie ad un software innovativo. La comunicazione urbana risulta perciò spettacolare, contribuendo a rafforzare l’immagine internazionale del capoluogo lombardo, capitale indiscussa del Made in Italy, dell’innovazione e del design. La diffusione dell’affissione OOH è in programma per due settimane, con una previsione di 385 passaggi giornalieri complessivi tra i due formati (15” e 45”).

Presentata lo scorso novembre, Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 completa il lancio della gamma Tonale, il modello con cui il Brand ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione. Dunque, la nuova versione anticipa la direzione verso la quale si sta muovendo il concetto di Sportività per Alfa Romeo. Basti pensare che è l’Alfa Romeo più efficiente di sempre con emissioni di CO2 fino a 26g/km per accedere liberamente nei centri cittadini; fino a 82 Km di autonomia in full electric per la massima mobilità quotidiana; e fino a 600 km di autonomia complessiva per affrontare lunghi tragitti extraurbani. E 280cv di potenza complessiva per garantire tutta la dinamica di guida e la sportività Alfa Romeo. Inoltre, Tonale Plug-In Hybrid Q4 assicura la massima efficienza e affidabilità, sia in città che nelle lunghe tratte, grazie ad un’abitabilità ai vertici della categoria, al comfort elevato, alla silenziosità di guida e alle emissioni ridotte. Anche le sue doti stradali sono best in class e la tecnologia di bordo e la connettività la rendono l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre.