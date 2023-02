Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 testata dai piloti di Formula 1

Si è svolto anche quest’anno il consueto ritiro prestagionale della squadra F1 Alfa Romeo presso la factory di Sauber Motorsport ad Hinwil (CH), quartier generale del team.

In un clima di coesione e concentrazione, la squadra si è radunata per focalizzarsi sulle strategie e gli obiettivi dell’imminente campionato del mondo, forte anche del sesto posto conquistato nella stagione 2022, miglior risultato raggiunto nell’ultima decade.

All’importante appuntamento, oltre a tutto il team manageriale, non potevano mancare Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, i piloti dell’Alfa Romeo F1 Team che a breve daranno il via alla stagione 2023 con i primi test sulla nuova monoposto. Obiettivo: trasferire in pista tutta la passione del lavoro svolto dal team.

Protagonista insieme ai piloti, la nuova Tonale Plug-In Hybrid Q4, la versione più performante della gamma con la quale il marchio italiano intende definire il paradigma “Sportività Efficiente”. Al banco di prova dei due drivers professionisti, Tonale Plug-In Hybrid Q4 ha dato prova del caratteristico piacere di guida Alfa Romeo contraddistinto da un’agilità, una leggerezza e una dinamica di guida da best in class. Nello specifico, il test dinamico prevedeva una prova di reattività che ha visto i due piloti cimentarsi in un adrenalinico slalom demarcato da una serie di “porte” dotate di sensori che, al passaggio della vettura, si accendevano progressivamente definendo così il percorso d’affrontare.

Tonale Plug-In Hybrid Q4, il paradigma “Sportività Efficiente” secondo Alfa Romeo

Tonale Plug-In Hybrid Q4 che a breve sarà disponibile in tutti gli showroom Alfa Romeo, completa l’offerta di Tonale, il primo modello con cui il marchio accede nel mondo dell’elettrificazione. La nuova versione top di gamma rappresenta il primo passo verso la sportività del futuro secondo Alfa Romeo, che evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione pur rimanendo fedele al proprio DNA di nobile sportività italiana dal 1910.

Espressione del nuovo paradigma “Sportività Efficiente”, Tonale Plug-In Hybrid Q4 è l’Alfa Romeo più efficiente di sempre, con emissioni di CO 2 fino a 26g/km che consentono di accedere liberamente nei centri cittadini, oltre 80 Km di autonomia in full electric per la massima mobilità quotidiana e fino a 600 km di autonomia complessiva per affrontare lunghi tragitti extraurbani.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 combina efficienza e sostenibilità con la massima sportività. La potenza totale di 280 CV la posiziona ai vertici nel segmento, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e una velocità massima di 135 km/h in modalità completamente elettrica, che può raggiungere i 206 km/h in modalità ibrida. La sensazione di potenza che si può raggiungere in accelerazione è amplificata dal sistema e-AWD: la coppia istantanea del motore elettrico, infatti, rende la risposta dell’asse posteriore immediata non appena si preme il pedale dell’acceleratore.