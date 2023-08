All' IAA2023 di Monaco BYD presenta 6 veicoli elettrici e nuove tecnologie

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV), presenta 6 veicoli elettrici e nuove tecnologie all'Internationale Automobilausstellung (IAA) di Monaco (5-10 settembre 2023).

BYD è entrata nel mercato europeo delle autovetture meno di un anno fa, debuttando inizialmente con tre modelli al Salone di Parigi 2022: la BYD HAN (berlina di segmento E), la BYD TANG (SUV di segmento E) e la BYD ATTO 3 (SUV di segmento C). Con l'agile BYD DOLPHIN (hatchback di segmento C) in arrivo quest’estate, la BYD SEAL (berlina elegante e sportiva di segmento D) in arrivo il prossimo autunno e la spaziosa e pratica BYD SEAL U (SUV di segmento D) in arrivo entro la fine del 2023, BYD espande la sua gamma di prodotti EV in Europa a ritmo sostenuto.

L'IAA offre a BYD la piattaforma ideale per presentare nuovi modelli e tecnologie

IAA Mobility, il Salone dell'Auto di Monaco di Baviera in Germania, è la piattaforma ideale per presentare ai clienti europei il BYD SEAL e il BYD SEAL U, ispirati all'oceano. Entrambi i veicoli sono dotati dell'innovativa tecnologia BYD per la sicurezza, il comfort e le prestazioni, e si rivolgono a un pubblico diverso.

L’elegante e sportiva BYD SEAL è stata insignita del prestigioso iF Design Award. Le linee dinamiche e ribassate le conferiscono un'impronta veramente sportiva, con molti dettagli raffinati che riprendono il linguaggio stilistico Ocean X di BYD. BYD SEAL utilizza la più recente tecnologia CTB (Cell-to-Body) di BYD che integra la carrozzeria e la batteria Blade per ottenere livelli superiori di resistenza strutturale. Il BYD SEAL beneficia anche del più recente iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) di BYD per prestazioni avanzate in termini di stabilità e sicurezza. Con le Blade Battery da 82,5 kWh e un'autonomia di 570/520 km (WLTP combinato), BYD SEAL risulta ideale per tutti i tipi di viaggio. Due i livelli di allestimento proposti: Design a trazione posteriore (RWD) con 230 kW di potenza ed Excellence a trazione integrale (AWD) con una potenza di ben 390 kW.

Anteprima europea per il BYD SEAL U

Al BYD SEAL si aggiunge l'ultra-versatile, confortevole, spazioso e pratico BYD SEAL U (U sta per Utility), che fa la sua prima apparizione europea. Il BYD SEAL U è l'ultimo SUV 100%-elettrico di BYD nel segmento D, che offre versatilità e straordinario valore grazie ad una ricca dotazione di serie. Il BYD SEAL U combina un'estetica elegante ed esperienze di guida intelligenti, con elevati livelli di sicurezza, comfort e praticità. Come il BYD SEAL, anche il BYD SEAL U utilizza il linguaggio di design BYD ispirato all'oceano, con attenzione ai dettagli in ogni punto di contatto. Il BYD SEAL U può trasportare 5 passeggeri con una generosa capacità di carico, rendendolo un'opzione pratica e spaziosa.

Il BYD SEAL U è disponibile in due livelli di allestimento. La versione Comfort offre una batteria Blade da 71,8 kW con un'autonomia di 420 km, mentre la versione Design monta una batteria Blade da 87 kWh e offre una rassicurante autonomia di 500 km (WLTP). Grazie all'abbondanza di equipaggiamenti e tecnologie intelligenti e alle elevate specifiche di serie, il BYD SEAL U porta straordinario valore nel segmento dei SUV completamente elettrici. Il BYD SEAL U sarà lanciato sul mercato europeo nel primo trimestre del 2024.

Ecco a voi la DENZA D9

L'IAA di Monaco segna un altro importante debutto. BYD presenta per la prima volta al pubblico europeo il suo sub-brand di fascia alta, DENZA: una joint venture tra BYD e Mercedes-Benz, che si concretizza con l’anteprima della DENZA D9, veicolo per il trasporto di persone che offre una capacità di 7 posti (2+2+3) senza compromessi. La DENZA D9 offre al mercato europeo un'anteprima dell'esclusivo marchio DENZA.

Michael Shu, Direttore Generale e Amministratore Delegato di BYD Europa e della Divisione Cooperazione Internazionale, afferma: “BYD è fortemente impegnata nell'introduzione di auto ecologiche innovative e ad alta tecnologia sul mercato europeo. L'IAA di Monaco ci offre la piattaforma perfetta per presentare i nostri ultimi modelli BYD. Ci impegniamo a offrire ampie possibilità di scelta nell’ambito della nostra gamma di prodotti, dotati delle nostre più aggiornate tecnologie rivoluzionarie, per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Attraverso i nostri esperti partner concessionari in Europa, ci impegniamo con passione a fornire elevati livelli di assistenza ai clienti. Ci dirigiamo con grande entusiasmo verso il Salone dell'Auto di Monaco di Baviera, dove sveleremo ulteriori innovazioni tecnologiche e altri prodotti, e continueremo a costruire relazioni con partner europei, per una cooperazione vantaggiosa per tutti”.