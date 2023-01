Alla 47° Retromobile l'Heritage di Stellantis è protagonista

130.000 visitatori attesi, oltre 600 espositori da tutto il mondo e più di 1.000 vetture esposte: questi i numeri della 47^ edizione di Rétromobile.



A questo appuntamento non poteva mancare Heritage di Stellantis, creato a Torino nel 2015, con la missione di recuperare, custodire e valorizzare il patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth per promuoverne e diffonderne i valori ancora attuali, sia attraverso la partecipazione a manifestazioni di settore, sia offrendo nuovi servizi e opportunità agli appassionati delle vetture classiche.

Servizi e opportunità che vengono sottolineati grazie al legame con le vetture presenti sullo stand allestito per Rétromobile: così l’Alfa Romeo S.Z. e l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint richiamano le nuove procedure adottate per la Certificazione di Autenticità delle vetture classiche di questo marchio, realizzate in stretto coordinamento con la Casa del Biscione: il riconoscimento ufficiale dell’originalità delle auto storiche ora viene infatti rilasciato da un comitato di certificazione composto dai vertici del brand, da esperti del marchio e dai tecnici di Heritage e costituisce lo strumento per rendere ogni Alfa Romeo storica unica.

Le stesse procedure vengono applicate nel programma “Lancia Classiche” in cui il top management del Marchio e il responsabile dell’Heritage presiedono il comitato che valuta le auto storiche e rilascia le certificazioni di Origine e di Autenticità, attraverso cui si attestano sia l’anno di produzione e la configurazione originale dell’auto, sia l'autenticità della vettura e dei suoi componenti e il funzionamento delle principali parti meccaniche.

Sullo stand di Rétromobile, Lancia si mette quindi in evidenza grazie alla Lancia Rally 037, per la quale quest'anno ricorre il 40° anniversario della vittoria del Mondiale Rally. Questo esemplare ha la sua normale collocazione nell’area “The Rally Era” di Heritage HUB e testimonia quindi anche la ricchezza della collezione storica di Stellantis, aperta al pubblico a Torino, in Via Plava all’interno del comprensorio industriale di Mirafiori. L’esposizione di Heritage Hub si estende su un’area di 15.000 mq e ospita circa 300 vetture dei tre marchi “torinesi” (Lancia, Abarth e Fiat) oltre a un significativo numero di Alfa Romeo, Autobianchi e Jeep. Lo spazio è fruibile previa prenotazione online della visita guidata: si svela così un patrimonio storico inestimabile, testimonianza di un’avventura iniziata oltre 120 anni fa.

Infine, la Fiat-Abarth 850 TC, acquisita da Heritage nelle condizioni di “barn find”, è stata riportata all’antico splendore grazie a un minuzioso e laborioso lavoro di restauro operato dai tecnici delle Officine Classiche, che ha interessato carrozzeria, meccanica, interni e strumentazione. La vettura sarà esposta nello stato di work-in-progress, a testimonianza della qualità delle lavorazioni effettuate.