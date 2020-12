Alla scoperta dei Monti Lessini con Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in

Il nuovo Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in offre differenti spunti, che nella classica 'fuga dalla città' vengono esaltati dalle variegate situazioni che si presentano, dai tragitti quotidiani ai lunghi viaggi: modalità 100% elettrica per tutti i giorni, con accesso ai centri urbani; modalità “sport” all’occorrenza e modalità ibrida per combinare i vantaggi delle due motorizzazioni

Partenza da Verona, in modalità ZEV, con zero emissioni e autonomia fino a 55 km in modalità 100% elettrica. Il BLUE LED del retrovisore centrale si accende e diventa ben visibile dall'esterno, facilitando l'accesso alle aree urbane a traffico limitato. Grazie alla modalità E-SAVE, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in permette di mantenere una riserva di energia proprio per i momenti in cui è importante procedere a zero emissioni.

La scelta delle zero emissioni si accompagna all’esperienza di una guida fluida, nel silenzio assoluto, che avvolge il SUV in modalità ELECTRIC, senza peraltro limitarne la fruibilità, vista la possibilità di viaggiare fino a 135 km/h di velocità.

La città offre anche la possibilità di ricaricare la batteria: con Wallbox da 32 A la ricarica è rapida e si completa in meno di due ore; con una presa standard, la batteria si ricarica tra 4 e 7 ore (a seconda del tipo di presa). I cavi di ricarica si possono riporre nell’apposito comparto, nel bagagliaio.

Abbinato al motore elettrico di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in, il motore benzina 1.6, PureTech 180 S&S, per una potenza cumulata di 225 CV che rivela la sua reattività al premere sull'acceleratore. La modalità di guida HYBRID ottimizza in maniera autonoma la sinergia tra i due motori. La modalità SPORT, asseconda invece tutta la potenza del motore endotermico.

In aggiunta alle tre modalità di guida, il conducente può selezionare la funzione BRAKE che consente il recupero di preziosa energia durante le fasi di frenata o di decelerazione, come ad esempio sulle strade in discesa dei Monti Lessini.

Lo stesso cambio automatico elettrificato ë-EAT8, rapido ed efficiente, enfatizza ulteriormente la fluidità e il piacere di guida.

A bordo, la trasmissione elettrica non limita le caratteristiche di spazio e modularità per cui questo SUV è abitualmente apprezzato e che lo rendono il più modulabile e confortevole del suo segmento.

L'ambiente ovattato beneficia di ingredienti esclusivi pronti a regalare una sensazione di protezione, accentuata dall'isolamento acustico offerto dai vetri anteriori stratificati. I sedili Advanced Comfort e le sospensioni PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS sono sinergici nel definire un eccellente livello di comfort a bordo.

Diventa facile affidarsi ai 20 sistemi per la sicurezza che assistono durante la guida, mentre le interfacce digitali offrono una facilità d'uso senza precedenti. Il quadro strumenti da 12" ed il TouchPad da 8" offrono una esperienza d'uso 100% digitale.

Dagli impegni della città allo svago nel tempo libero, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in offre prestazioni e piacere di guida grazie alla potenza cumulata di 225 CV, che all’occorrenza, lascia spazio alle zero emissioni della modalità ELECTRIC, per un’esperienza di guida in classe “ë-comfort”.