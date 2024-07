Alpine A290: ordini aperti e prezzi ufficiali per l’Italia

Alpine inaugura l’era della sportività elettrica con la nuova A290, una city car dalle proporzioni muscolose e dal peso contenuto di soli 1.479 kg.

La A290 incarna i valori fondamentali di Alpine: prestazioni, agilità e guida istintiva. Grazie a una coppia massima di 300 Nm, questa vettura può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi. Le dimensioni compatte (3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza e 1.520 mm di altezza) e un passo di 2.530 mm rendono la A290 una city car pratica e sportiva. Con una capacità del bagagliaio di 326 litri, la A290 è anche funzionale per l’uso quotidiano.

Design Sportivo e Raffinato

La A290 si distingue per il design sportivo, caratterizzato dal motivo a doppia X della firma luminosa Full LED, ispirato alle auto da rally. Il look è ulteriormente accentuato dalle linee muscolose, dal design del paraurti anteriore e dal diffusore posteriore che richiamano la A110. Le pinze dei freni anteriori monoblocco Brembo a 4 pistoncini e i cerchi da 19” completano il design aggressivo della vettura. La A290 è disponibile in quattro colori: Nero Profondo, Blu Alpine Vision, Grigio Scisto satinato e Bianco Nival.

All’interno, l’abitacolo presenta un design sportivo e raffinato, con sellerie in TEP/tessuto blu o in pelle nappa a contrasto Blu Profondo/Grigio Evee. La plancia a contrasto con la scritta A290 retroilluminata e l’ambient lighting personalizzabile aggiungono un tocco di eleganza. Il volante sportivo a tre razze, con manopola RCH (Recharge) e pulsante OV (Overtake) derivati dalla Formula 1, rappresenta un ulteriore richiamo alla sportività.

Sicurezza e Tecnologia Avanzata

La A290 è dotata di tecnologie di sicurezza attiva e passiva di ultima generazione, vantando fino a 26 ADAS per facilitare la guida, semplificare le manovre di parcheggio e garantire la sicurezza degli occupanti. Tra le dotazioni di serie troviamo l’Adaptive Cruise Control e la Parking Camera, mentre il sistema Alpine Portal offre connettività avanzata con Google Automotive Services, Google Maps, Google Assistant e Google Play.

Evoluzione della Gamma: Da A290 GT ad A290 GTS

A290 GT: La Porta d’Ingresso nel Mondo Alpine

La A290 GT, con una potenza di 180 CV e una batteria da 52 kWh, è il modello base della gamma. Equipaggiata con pneumatici Michelin Sport EV e cerchi in lega da 19” Iconic, questa versione offre un caricabatterie a corrente alternata da 11 kW bidirezionale e una ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW. Gli interni in TEP blu, il volante sportivo in pelle Nappa e la bandiera francese sul cruscotto aggiungono un tocco di eleganza. Tra le dotazioni di serie figurano sedili anteriori riscaldati, privacy glass, climatizzatore automatico e ambient lighting.Prezzo Italia: da € 38.700 IVA incl.

A290 GT Premium: Stile e Comfort Avanzati

La A290 GT Premium, dotata dello stesso motore da 180 CV, si distingue per gli allestimenti alto di gamma. Il tetto nero a contrasto con profilo blu opaco e le pinze dei freni anteriori Brembo Blu Alpine caratterizzano l’estetica di questa versione. Gli interni in pelle Nappa, l’impianto audio Devialet e il volante riscaldato aumentano il comfort a bordo.Prezzo Italia: da € 41.900 IVA incl.

A290 GT Performance: Potenza e Guida Sportiva

Con un motore da 220 CV, la A290 GT Performance offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Le pinze dei freni anteriori Brembo rosse e gli pneumatici Michelin Pilot Sport 5 conferiscono un look dinamico. Questa versione include anche Alpine Telemetrics, un sistema di telemetria integrato per monitorare e migliorare le prestazioni del conducente.Prezzo Italia: da € 41.700 IVA incl.

A290 GTS: Raffinatezza e Sportività

La A290 GTS combina le dotazioni della GT Premium con il motore più potente da 220 CV. Tra le caratteristiche distintive troviamo cerchi da 19” Snowflake neri, pinze dei freni anteriori Brembo rosse e interni in pelle nappa. Questa versione offre anche l’impianto audio Devialet e Alpine Telemetrics Premium.Prezzo Italia: da € 44.700 IVA incl.

Serie Limitata: A290 Première Edition

Per celebrare il lancio della A290, Alpine ha creato la A290 Première Edition, una serie limitata a 1.955 esemplari in omaggio alla fondazione del marchio nel 1955 da parte di Jean Rédélé. Basata sulla versione GTS, questa edizione limitata dispone di un motore da 220 CV e una batteria da 52 kWh con un’autonomia fino a 380 km WLTP. Il design esclusivo comprende dettagli come le pinze freno blu e l’abitacolo in pelle Nappa con impianto audio Devialet da 615 W. I cerchi da 19” Snowflake con finitura nero lucido e i tappetini “Première Edition” sottolineano l’esclusività di questa versione.

La A290 Première Edition è disponibile in tre livree esclusive:

Première Edition Beta: Carrozzeria a contrasto Blanc Nival, tetto nero e cerchi da 19” diamantati con copriruota blu.

Première Edition La Bleue: Carrozzeria a contrasto Blu Alpine Vision, tetto nero e pinze freno rosse.

Première Edition La Grise: Carrozzeria a contrasto Grigio Scisto satinato, tetto nero e pinze freno blu.

Prezzo Italia: da € 46.200 IVA incl.