Alpine A390: la fastback sportiva elettrica testata in condizioni estreme

Alpine prosegue lo sviluppo della nuova A390, la fastback sportiva 100% elettrica, con test in condizioni di freddo estremo nella Lapponia svedese.

Questa fase di collaudo rappresenta un passaggio cruciale per validare le tecnologie e garantire che il veicolo mantenga le prestazioni e l'agilità tipiche del marchio. Gli ingegneri Alpine hanno sottoposto A390 a condizioni ambientali impegnative, con temperature fino a -40°C, test su strade innevate e prove su laghi ghiacciati, replicando l’equivalente di cinque anni di utilizzo accelerato.

Un concentrato di tecnologia per prestazioni sportive

A390 porta avanti la tradizione Alpine con un sistema a tre motori elettrici, cinque modalità di guida tra cui la nuova "Track" e l’innovativo Alpine Active Torque Vectoring, studiato per massimizzare la dinamica di guida. Queste tecnologie sono messe alla prova in ambienti estremi per garantire un’esperienza di guida sportiva e coinvolgente, rispettando l’equilibrio tra prestazioni e accessibilità. I test hanno analizzato anche elementi fondamentali per il comfort e la sicurezza, come il riscaldamento dell’abitacolo, la qualità dello sbrinamento e l’ESC (Electronic Stability Control), ottimizzati per affrontare le superfici innevate e le basse temperature.

Design aerodinamico e firma luminosa esclusiva

Alpine A390 combina sportività e versatilità con una silhouette fastback che ospita cinque passeggeri. Il design definitivo, visibile per la prima volta in questi test, mantiene dimensioni compatte (4.615 mm di lunghezza, 1.532 mm di altezza, 1.885 mm di larghezza) e una linea aerodinamica ottimizzata. La calandra micro-perforata e le prese d’aria laterali migliorano il flusso d’aria, mentre il posteriore, seppur ancora parzialmente nascosto, rivela uno spoiler che anticipa le caratteristiche sportive del modello.

La firma luminosa, ispirata alla show car A390_β, presenta un’innovativa striscia luminosa con dettagli triangolari denominati “Cosmic Dust”, evocando l’effetto visivo di una cometa. Il fascio luminoso anteriore, sottile e affilato, rafforza la percezione di leggerezza e dinamismo del veicolo.

Interni ispirati al motorsport con comandi derivati dalla Formula 1

L’abitacolo della A390 è pensato per offrire un’esperienza di guida emozionante e altamente personalizzata. Il volante sportivo in Nappa, con parte inferiore piatta e marcatura a ore 12, richiama il DNA sportivo di Alpine. Derivati direttamente dalla Formula 1, i tre comandi diretti OV (sorpasso), RCH (ricarica) e DRIVE (modalità di guida) permettono un controllo immediato delle prestazioni, con l’introduzione della modalità "Track" dedicata alla guida più sportiva.

Un'auto sportiva con prestazioni da riferimento

A390 promette accelerazioni equiparabili alla A110 R e un comportamento in curva altamente incisivo, rimanendo fedele alla filosofia Alpine di leggerezza e agilità. Il telaio è stato sviluppato per offrire un’esperienza di guida stimolante, con un’attenzione particolare alla ripetibilità delle prestazioni, elemento chiave per un veicolo elettrico ad alte prestazioni.

Un progetto 100% francese con partner d'eccellenza

A390 è un simbolo del know-how francese, interamente sviluppata dai team Alpine e prodotta nello stabilimento storico di Dieppe. I tre motori elettrici saranno realizzati presso lo stabilimento Renault di Cléon, confermando l’impegno del marchio nella produzione nazionale. L’innovazione si estende anche ai dettagli premium, con un impianto audio Devialet e pneumatici Michelin sviluppati appositamente per il modello.

Presentazione ufficiale nel maggio 2025

Alpine A390 sarà svelata ufficialmente il 27 maggio 2025 a Dieppe, durante le celebrazioni del 70° anniversario del marchio. Questo secondo modello del Dream Garage Alpine segna un passo importante nel futuro della mobilità sportiva elettrica, combinando prestazioni elevate con un'esperienza di guida unica e un design all’avanguardia.