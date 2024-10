Alpine A390_β: la fastback sportiva che anticipa il futuro del marchio

Alpine continua a sorprendere con la sua visione audace e innovativa, presentando la showcar A390_β, un assaggio del futuro modello di serie che vedrà la luce nel 2025.

Seguendo la tradizionale nomenclatura del marchio, la sigla A390_β si riferisce a un modello progettato per un uso quotidiano, ma capace di trasformarsi in una vera e propria "belva da corsa", come la leggendaria A110. La lettera greca beta sottolinea lo stato intermedio di sviluppo di questa fastback sportiva, pronta a consolidare l’identità di Alpine nel settore dell’auto di lusso sportiva e sostenibile.

Design ispirato alla natura e alle Alpi

Il design esterno della A390_β cattura immediatamente l’attenzione grazie a linee fluide e dinamiche, con un profilo che richiama la forma di una goccia d’acqua. La bolla monolitica dell’abitacolo riflette il miglior equilibrio tra funzione e aerodinamica, mentre le fiancate evocano movimento, anche a veicolo fermo. Questa showcar, come già visto con la concept car Alpenglow presentata nel 2022, trae ispirazione dalle maestose catene montuose delle Alpi, riflettendo nelle sue forme la solidità delle rocce, la purezza della neve e la lucentezza dei minerali.

Il Blu Specular, colore iconico di Alpine, avvolge la carrozzeria della A390_β con sfumature vibranti che si adattano ai movimenti e alle diverse angolazioni della luce, creando un suggestivo gioco di contrasti che enfatizza le linee scolpite del veicolo.

Performance e aerodinamica avanzata

L'aspetto esteriore della A390_β non è solo estetico, ma funzionale. Ogni dettaglio è studiato per migliorare l'aerodinamica e le performance. La showcar presenta un innovativo flying bridge che guida l’aria sopra il veicolo, mentre la calandra micro-perforata e le ampie prese d’aria laterali ottimizzano i flussi aerodinamici. L'elemento centrale del posteriore, chiara ispirazione alle vetture Alpine che corrono a Le Mans, garantisce stabilità e fluidità.

Un dettaglio unico della A390_β è la capacità della barra luminosa posteriore di estendersi o contrarsi di 80 mm, permettendo al veicolo di passare da una configurazione short-tail a una long-tail, riducendo così il coefficiente di resistenza aerodinamica e migliorando l'autonomia.

Una fastback sportiva con l’anima Alpine

L'anima sportiva della A390_β è ulteriormente esaltata dai suoi cerchi da 22” anteriori e 23” posteriori, ispirati alla struttura cristallina dei fiocchi di neve, simbolo di leggerezza e resistenza. Questi dettagli non solo migliorano l’estetica, ma incorporano tecnologie avanzate come l'Active Torque Vectoring, che garantisce un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Come sottolineato da Philippe Krief, CEO di Alpine, la A390_β rappresenta un perfetto mix di sportività e raffinatezza, espressione del know-how francese in ambito automobilistico. Il modello di serie, che sarà prodotto nello storico stabilimento di Dieppe, promette di portare avanti questa tradizione, offrendo una guida emozionante e un design su misura.

Un impegno per la sostenibilità

Alpine ha dimostrato un impegno concreto per la decarbonizzazione della mobilità, e la A390_β incarna questa filosofia. Più di una semplice concept car, rappresenta una chiara visione del futuro del marchio, che unisce prestazioni ad alto livello a una mobilità sostenibile. Con la A390_β, Alpine dimostra come il lusso e la sportività possano andare di pari passo con la responsabilità ambientale.

Con il lancio ufficiale del modello di serie previsto nel 2025, la A390_β anticipa una nuova era per Alpine, in cui ogni dettaglio tecnico e aerodinamico è concepito per massimizzare le performance, senza rinunciare all'eleganza che contraddistingue il marchio.