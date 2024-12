Alpine apre La Piste Bleue a Le Mans: emozioni su quattro ruote al Circuito Bugatti

Alpine rafforza il legame con la leggenda della 24 Ore di Le Mans inaugurando il suo primo Experience Center, denominato La Piste Bleue Alpine - Le Mans.

Questo spazio esclusivo consente agli appassionati e ai curiosi di vivere esperienze uniche, immergendosi nel mondo Alpine attraverso prove su pista, workshop tecnici e visite guidate che celebrano la storia e il futuro del marchio.

Un’esperienza di guida sul leggendario Circuito Bugatti

La Piste Bleue Alpine offre l’opportunità di guidare modelli iconici come l’A110 e la nuova A290 sul celebre Circuito Bugatti di Le Mans, accompagnati da istruttori qualificati. Gli ospiti potranno vivere sensazioni di guida fuori dal comune, in un contesto che unisce tradizione e innovazione.

Inoltre, i visitatori avranno accesso a workshop tecnici e a visite immersive per ripercorrere i momenti più significativi della 24 Ore di Le Mans, una gara che ha segnato profondamente la storia di Alpine.

“La Piste Bleue Alpine - Le Mans è un luogo pensato per chi ama le auto, ma anche per chi desidera scoprire il mondo Alpine. È un ponte tra passato e futuro, un’esperienza unica per vivere appieno il nostro marchio”, ha dichiarato Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine.

Un legame profondo con Le Mans

Situata a pochi passi dall’ingresso sud del Circuito della 24 Ore di Le Mans, La Piste Bleue Alpine si distingue per un design che rispecchia i valori del marchio. L’edificio di 450 m² utilizza materiali come il metallo, in riferimento alla carrozzeria in alluminio dell’A110, con un’estetica che richiama il classico blu Alpine.

Tra le attrazioni principali, il Centro offre tre tribune dotate di sedili sportivi Alpine A110 S e uno schermo gigante con un impianto audio premium firmato Devialet, leader francese nell’ingegneria acustica. Gli ospiti potranno seguire gare in diretta o rivedere performance storiche in un contesto immersivo e tecnologicamente avanzato.

La Hall of Fame Alpine: un viaggio nella storia del motorsport

All’interno del Centro, la Hall of Fame Alpine custodisce cimeli unici legati alla leggendaria partecipazione di Alpine alla 24 Ore di Le Mans: caschi, tute dei piloti, cerchi e pneumatici dell’A424, fino al trofeo della vittoria del 2019.

Questo spazio celebra il radicamento di Alpine nel mondo delle corse di endurance, consolidando il suo legame con il passato e la sua visione proiettata al futuro.

Un progetto che unisce tradizione e innovazione

Grazie alla collaborazione con l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), La Piste Bleue Alpine rappresenta un’iniziativa che celebra il DNA sportivo di Alpine e il suo impegno verso esperienze di eccellenza per gli appassionati di motori.

Alpine, con questa nuova iniziativa, riafferma il suo ruolo di protagonista nel panorama automobilistico globale, offrendo a tutti l’opportunità di vivere l’automobilismo in modo unico e coinvolgente.