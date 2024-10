Alpine Italia al Salone Auto Moto d’Epoca 2024 con la nuova A290 elettrica e la storica A110 1600SI

Auto Moto d’Epoca 2024, accoglie nuovamente Alpine Italiae la sua gamma iconica, che unisce tradizione e innovazione.

Quest'anno, il brand presenta la sua ultima creazione, la Alpine A290, una city car 100% elettrica, accanto alla leggendaria A110 1600SI. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per scoprire l’evoluzione di Alpine, unendo passato e futuro attraverso due modelli che incarnano i valori del marchio: sportività, agilità e innovazione.

Alpine A290: il futuro della sportività elettrica

La protagonista indiscussa dello stand Alpine sarà la A290, una city car compatta e agile, sviluppata per portare il DNA sportivo di Alpine nel mondo delle auto elettriche. Concepita per una nuova generazione di automobilisti che cercano prestazioni dinamiche senza rinunciare al comfort e alla tecnologia, la A290 rappresenta una vera svolta per il marchio.

Prodotta nello stabilimento di Douai presso il Centro ElectriCity, la A290 è alimentata da un motore elettrico realizzato in Francia, presso la Megafactory di Cléon, con batterie che saranno prodotte localmente dall’estate 2025. L'elegante design e le elevate prestazioni la rendono perfetta per la guida quotidiana, con 4 livelli di allestimento disponibili: GT, GT Premium, GT Performance e GTS.

Questa nuova city car sportiva è stata progettata per conquistare una clientela varia, attratta sia dalle prestazioni che dallo stile, offrendo personalizzazione e connettività di prim'ordine. Ordinabile in Italia già da luglio 2024, la A290 segna un nuovo capitolo nella storia di Alpine.

Alpine A110 1600SI: un omaggio alla storia

Oltre alla A290, lo stand Alpine presenterà anche un esemplare della storica Alpine A110 1600SI, risalente al 1973. Questa vettura, restaurata nella sua tinta originale Blu Alpine metallizzato, rappresenta un vero e proprio simbolo della tradizione sportiva del marchio. Grazie alla collaborazione con il Club C.R.A.G.I., gli appassionati potranno ammirare da vicino un pezzo di storia dell'automobilismo, capace di evocare l’essenza delle corse e delle prestazioni d’eccellenza di Alpine.

Alpine: innovazione e tradizione al Salone di Bologna

Il Salone Auto Moto d’Epoca è il più grande mercato europeo di auto d’epoca e ricambi, ma rappresenta anche una finestra sul futuro dell’auto. L’edizione 2024 vedrà Alpine combinare la nostalgia delle gloriose vetture del passato con la visione futuristica della mobilità elettrica, offrendo agli appassionati un viaggio completo tra passato, presente e futuro. Con un perfetto equilibrio tra prestazioni e stile, Alpine conferma il suo ruolo di leader nella transizione verso l’elettrico, mantenendo intatto il suo spirito sportivo.

Alpine Italia conferma la sua presenza all’Auto Moto d’Epoca 2024, portando la A290 elettrica e la storica A110 1600SI al centro dell’attenzione. Il brand continua a dimostrare il suo impegno per l'innovazione e la sportività, offrendo agli appassionati un’esperienza unica che unisce la tradizione delle corse e la visione del futuro elettrico.