AMG Performance Day 2024: Aanteprime esclusive e adrenalina in pista al Mugello

L’Autodromo Internazionale del Mugello è stato teatro della sesta edizione dell'AMG Performance Day, un evento imperdibile per i fan di Mercedes-AMG.

L’edizione 2024 ha regalato ai partecipanti non solo la possibilità di vivere l’adrenalina della pista con le proprie vetture ad alte prestazioni, ma anche due attesissime anteprime italiane: la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ e la Vision AMG.

Un Evento Tra Heritage e Innovazione

Nonostante la pioggia battente, oltre 300 appassionati hanno partecipato con entusiasmo all'evento. Il richiamo per gli amanti del marchio di Affalterbach era forte, grazie alla possibilità di provare le ultime novità AMG e partecipare a sessioni in pista affiancati dai piloti dell’AMG Driving Academy. Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, ha commentato: “Gli AMG Performance Day sono un’opportunità unica per condividere la passione che caratterizza il nostro marchio, con esperienze che rafforzano la grande community ‘One man, one engine’.”

A spiccare durante la giornata è stata la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, la sportiva più estrema della famiglia AMG GT. Con una potenza da far tremare l'asfalto e tecnologie avanzate pensate per la pista, questa vettura ha confermato la sua posizione di punta nel panorama delle prestazioni. A fianco di questa belva da strada, la Vision AMG ha catturato l'attenzione come finestra sul futuro del brand. Questa concept car, basata sulla nuova piattaforma AMG.EA, prefigura l’era elettrica della gamma Mercedes-AMG, rappresentando una visione in cui performance e sostenibilità vanno di pari passo.

La Famiglia AMG: Una Gamma in Espansione

Oggi, Mercedes-AMG vanta il portfolio più ampio tra i brand ad alte prestazioni, con ben 27 modelli (più una hypercar) e 43 varianti diverse. Dalle compatte alle lussuose berline, passando per i potenti SUV, la gamma offre soluzioni per ogni tipo di cliente, sempre mantenendo al centro l’obiettivo di garantire prestazioni senza compromessi. Grazie anche all’elettrificazione progressiva dei motori, la gamma include propulsori mild-hybrid, plug-in hybrid e full electric, offrendo fino a 1.063 CV di potenza massima.

Nel 2023, le vendite di Mercedes-AMG hanno registrato risultati da record, con oltre 143.000 unità consegnate in tutto il mondo. In Italia, il marchio ha visto un incremento del 34% rispetto all’anno precedente, con 3.182 vetture vendute. Un dato che conferma la crescente popolarità di AMG anche nel nostro Paese, dove sempre più appassionati si avvicinano all’universo high-performance del brand.

La Community di Mercedes-AMG

Il successo di Mercedes-AMG non si misura solo in termini di vendite, ma anche nella sua capacità di creare una community fedele e appassionata. Gli eventi come l’AMG Performance Day rappresentano un momento di aggregazione per tutti coloro che condividono la passione per le vetture ad alte prestazioni. Oltre ai tradizionali eventi in pista, Mercedes-AMG ha consolidato il proprio legame con i clienti attraverso numerose attività, come il programma AMG Driving Academy, i Performance Tour e l’usato certificato AMG Certified, che permette di accedere al mondo AMG con la sicurezza di acquistare un veicolo dalle prestazioni garantite.

Durante l'evento del Mugello, è stata anche esposta la leggendaria 300 SEL 6.8 AMG ‘Rote Sau’, la vettura che nel 1971 segnò l'inizio della storia di AMG nel motorsport. Un simbolo che rappresenta l’evoluzione del marchio, capace di unire il glorioso passato alle sfide del futuro.

Un Sguardo Verso il Futuro

Mercedes-AMG continua a spingere l’asticella delle prestazioni, con un occhio sempre attento all’innovazione e alla sostenibilità. La Vision AMG, svelata in anteprima al Mugello, rappresenta un’importante pietra miliare in questo percorso. Basata sulla piattaforma elettrica AMG.EA, la Vision AMG anticipa una nuova era di vetture elettriche che non rinunciano alla potenza e alla sportività, valori fondanti del marchio.

La gamma continuerà a crescere, abbracciando le nuove tecnologie senza perdere la propria identità. La filosofia 'One man, one engine' rimarrà al centro dell’esperienza AMG, garantendo che ogni vettura sia il frutto di una dedizione artigianale che solo il marchio di Affalterbach sa offrire.