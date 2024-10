Ampere ed E2-CAD consolidano la collaborazione tecnologica sull’elettronica di bordo per veicoli elettrici

Ampere, divisione del Gruppo Renault dedicata allo sviluppo di tecnologie elettriche, ha ufficializzato il consolidamento della collaborazione con E2-CAD, azienda specializzata in elettronica di bordo per veicoli elettrici.

L’elettronica di potenza gioca un ruolo determinante nell’efficienza energetica dei veicoli elettrici, influenzando direttamente la velocità di ricarica, l’autonomia e la gestione complessiva del motore. Questa collaborazione mira a sviluppare soluzioni innovative che ottimizzino tali processi, riducendo al minimo le perdite di energia e migliorando l’esperienza di guida.

Philippe Brunet, Direttore Ingegneria Veicoli Elettrici e Meccanica di Ampere, ha sottolineato come questa partnership sia frutto di anni di lavoro congiunto, iniziato con il lancio di Renault Zoe nel 2013. “Le competenze chiave di E2-CADnello sviluppo di schede elettroniche e software, nonché la loro agilità nel rispondere alle nostre esigenze, li rendono un partner ideale per Ampere. Questo accordo si inserisce nella nostra strategia di appropriarci del know-how sull’elettronica di potenza, con particolare attenzione al nostro prossimo progetto principale, il motore E7A”.

E2-CAD, che opera al crocevia tra il mondo dell’elettronica e l’automotive, ha visto questa collaborazione come una naturale evoluzione della loro lunga partnership con Renault. Rémi Castella, Presidente di E2-CAD, ha dichiarato: "La volontà di consolidare il nostro posizionamento e i numerosi progetti realizzati con successo per Renault, in particolare a partire dal lancio di Zoe, ci ha chiaramente portato a questo accordo con Ampere."

L’elettronica di potenza al centro della strategia EV

L'elettronica di potenza rappresenta una componente significativa del costo totale dei gruppi motopropulsori dei veicoli elettrici e, quindi, la sua ottimizzazione è cruciale per rendere l’intera filiera più efficiente. Grazie a questo accordo, Ampere si posiziona come un leader nella gestione dell’elettronica di bordo, mirando a rendere i veicoli elettrici sempre più competitivi. Le soluzioni sviluppate in questa collaborazione mirano a migliorare significativamente le prestazioni e l’affidabilità dei veicoli elettrici, riducendo allo stesso tempo i costi per i consumatori finali.

La collaborazione con E2-CAD prevede la condivisione di know-how tecnologico e l’introduzione di soluzioni avanzate per il controllo dell’energia a bordo. Le due aziende lavoreranno insieme per sviluppare tecnologie all’avanguardia che possano essere integrate nelle future linee di veicoli elettrici di Ampere, con l'obiettivo di migliorare l’autonomia, la velocità di ricarica e l’efficienza complessiva dei veicoli.

Un accordo strategico per il futuro dei veicoli elettrici

Questo consolidamento segna un passo importante nella strategia di Ampere, che mira a diventare un punto di riferimento nell’industria automobilistica per l’elettronica di potenza. Il progetto più ambizioso che nascerà da questa collaborazione è il motore E7A, una tecnologia di nuova generazione che promette di rivoluzionare le prestazioni dei veicoli elettrici.

Rémi Castella ha espresso grande soddisfazione per l'accordo, sottolineando che il successo di progetti precedenti ha spianato la strada per un impegno a lungo termine: “Concludere quest’accordo e consolidare la nostra collaborazione su questi grandi progetti è una grande soddisfazione. La nostra partnership con Ampere ci permette di contribuire alla trasformazione tecnologica dei veicoli elettrici.”

Ampere ed E2-CAD sono impegnate a spingere i confini dell’innovazione tecnologica, in un settore che rappresenta il futuro della mobilità sostenibile. Con questo accordo, entrambe le aziende sono pronte a rafforzare la loro posizione nel mercato e a definire nuovi standard per l’elettronica di bordo nei veicoli elettrici.