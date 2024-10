Ampere, la rivoluzione elettrica europea: crescita e innovazione per dominare il mercato

A un anno dal suo lancio, Ampere ha compiuto notevoli progressi, affermandosi come piattaforma tecnologica leader nel settore dei veicoli elettrici.

In un contesto caratterizzato da un rallentamento del mercato, Ampere accelera e si pone come il principale attore europeo, forte della previsione di crescita annuale del settore elettrico pari al 25% nei prossimi cinque anni. Con una strategia basata su innovazione tecnologica e riduzione dei costi, Ampere mira a colmare il divario con i competitor globali, ampliando la propria quota di mercato.

Radicata nel cuore industriale francese, Ampere ha istituito ElectriCity, un polo di produzione all’avanguardia nel Nord della Francia, che riunisce gli stabilimenti di Douai, Maubeuge e Ruitz. Questo ecosistema integrato permette ad Ampere di ridurre significativamente i tempi di produzione, realizzando, ad esempio, il modello Renault 5 in meno di dieci ore, e garantendo costi competitivi per la gamma E-Tech Electric.

L’alleanza con Nissan e i progetti futuri

L’importanza strategica di Ampere si riflette nelle recenti partnership, tra cui quella con Nissan, che ha scelto Ampere per sviluppare il suo prossimo veicolo elettrico di segmento A. La collaborazione sfrutta l’esperienza e le tecnologie avanzate di Ampere, inclusi processi innovativi che riducono i tempi e i costi di sviluppo. La piattaforma tecnologica di Ampere ha attirato anche altri brand di rilievo come Alpine, Mitsubishi, e lo stesso gruppo Renault, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la propria presenza sul mercato.

Innovazioni nei materiali e nelle tecnologie di batterie

Ampere ha investito in tecnologie di batterie avanzate per migliorare autonomia, sicurezza e costi. La recente integrazione della chimica LFP (Litio, Ferro, Fosfato) ha già ridotto i costi di produzione, mentre entro il 2028, l’azienda prevede di implementare batterie prive di cobalto con ricarica ultrarapida di meno di 15 minuti. Questi sviluppi consentiranno di raddoppiare la densità energetica entro il 2030, puntando su batterie a stato solido con anodi Li-Metal.

FlexEVan: il primo Software Defined Vehicle europeo

Il 2026 vedrà il debutto di FlexEVan, il primo veicolo a definizione software (Software Defined Vehicle) in Europa, frutto della collaborazione con Google e Qualcomm. Questo approccio orizzontale permette una gestione efficiente dei costi e della proprietà intellettuale, garantendo ad Ampere una posizione competitiva nel mercato dei veicoli elettrici intelligenti. Con FlexEVan, Ampere non solo riduce i costi di sviluppo ma si pone all’avanguardia nel settore dell’elettronica di potenza e delle tecnologie avanzate, collaborando con partner strategici per garantire una mobilità sempre più intelligente e sostenibile.

Prospettive future e leadership europea

Le iniziative intraprese nel 2023 posizionano Ampere in prima linea nella corsa verso la leadership del mercato elettrico europeo. L’obiettivo di ridurre i costi del 40% tra la prima e la seconda generazione di veicoli elettrici del segmento C entro il 2028, insieme all’impiego di tecnologie all’avanguardia, rende Ampere il più valido competitor europeo in un settore sempre più agguerrito. Con il debutto della nuova Renault Emblème e un focus sulla decarbonizzazione, Ampere mira a offrire veicoli che rappresentano non solo una risposta sostenibile ma anche una scelta tecnologica di alto valore.

Ampere ha dimostrato che la rivoluzione elettrica europea è possibile, guidata da innovazione, strategia e una forte alleanza con i partner. Questi progressi pongono l’azienda in posizione favorevole per competere non solo in Europa, ma su scala globale, come principale alternativa ai competitor orientali e occidentali.