Arriva Utopia, nuova super vettura: sportiva, confortevole e silenziosa

Utopia, motore Mercedes: costo intorno a 3 milioni di euro

Da Modena ancora una volta arriva un manufatto in cui bellezza e tecnica, arte e utilità marciano insieme. Da Horacio Pagani nasce una nuova vettura che si chiama Utopia. Pagani italoargentino, musicista, ingegnere, artista appassionato di Leonardo da cui venne folgorato anni addietro quando ancora ragazzo in Patagonia cercava di intravedere il suo futuro, dal 1999 produce a Modena autovetture del futuro. Utopia è la terza ipercar di Pagani dopo Zonda del 1999 e Huayra del 2011.Linea sinuosa, aerodinamica senza alettoni, estremamente pulita.

Motore Mercedes. Utopia nasce come progetto nel 2016 anche tenendo conto di idee dei potenziali clienti: analogica, spaziosa, chiaramente ispirata ai disegni del codice Atlantico realizzati da Leonardo sull'aria, che costituiscono per Pagani una fonte inesauribile di idee e di opportunità.

Quali le prestazioni di Utopia? Creata non digitale- perché poco umana-, ma analogica per coniugare sicurezza e mettere al centro ancora l'uomo. Auto pura ma non da collezione: 12 cilindri , 800 cavalli,cambio manuale, connubio molto difficile . Linea , sinuosa, pulita, leggera, grazie all' impiego di materiali compositi come il carbotitanio. Ruote capaci di nascondere componenti che aumentano le caratteristiche areodinamiche.

Assetto sportivo e confortevole, silenziosa. Peso 1280 kg. Costi intorno a 3 milioni di euro; 248 esemplari già tutti venduti a clienti prevalentemente del nord America e est Asia.

Macchina da corsa? Granturismo? Utopia è tutto questo insieme. Una vettura emozionante.Un vero tributo all'arte, proprio nel più profondo significato del messaggio che Leonardo ci ha tramandato: utilità e bellezza, interpretazione moderna del detto greco calos e agazos.

Non è un caso che la mostra sia accompagnata dall'esposizione di disegni sull'aria del Codice Atlantico che la Pinacoteca Ambrosiana ha gentilmente prestato al Museo per questa particolare occasione e visibili per le prossime due settimane nella mostra che si intitola " Le forme dell'aria: da Leonardo a Pagani Utopia".Mostra aperta fino al 25 settembre accompagnata da un sottofondo musicale dell'opera sinfonica scritta dal Conservatorio di Milano partendo da una composizione per pianoforte di un giovane Horacio Pagani.