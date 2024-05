AsConAuto guida l'Automotive Dealer Day 2024 con innovazione

Durante l'Automotive Dealer Day tenutosi a Veronafiere, Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto e vicepresidente di Federauto,

ha dato un contributo significativo alla sessione sul futuro del post-vendita automotive. L'evento, organizzato in collaborazione con Quintegia, ha visto la partecipazione di esperti e leader del settore, concentrandosi su strategie innovative e approcci di service management.

La discussione ha evidenziato come AsConAuto stia ridefinendo il panorama del post-vendita con metodologie all'avanguardia. Il lancio del "Quadrante AsConAuto" nel marzo 2024, uno strumento analitico ispirato agli antichi quadranti astronomici, offre una visione completa delle attuali e future prospettive del settore.

Sotto la guida di Scarabel, AsConAuto ha registrato una notevole crescita, con un fatturato che ha superato i 384 milioni di euro nel primo quadrimestre del 2024, segnando un +21,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo successo è il risultato di un impegno continuo nell'innovazione e digitalizzazione, trasformando il settore del post-vendita in Italia.

Le iniziative di digitalizzazione hanno migliorato la comunicazione e l'efficienza operativa, elementi cruciali per mantenere la competitività. AsConAuto prepara i suoi membri alla transizione verso una mobilità più sostenibile, sviluppando progetti innovativi. Scarabel ha annunciato progetti come la creazione delle “autostrade di AsConAuto” e l'apertura di un hub a Brescia, oltre all'espansione della distribuzione di ricambi agricoli.

L'associazione pone grande enfasi sulla formazione, lanciando il Master Service Manager a novembre 2024 e organizzando il Service Day, previsto per il 24 e 25 ottobre a Verona. Con la partecipazione a eventi internazionali come la Nada Convention 2025, AsConAuto si conferma un punto di riferimento essenziale per l'innovazione nel settore automotive.

Con lo sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti, AsConAuto continua a guidare il settore con visione e successo.

AsConAuto: da oltre 23 anni sul territorio nella distribuzione dei ricambi originali ed al servizio della sicurezza.

AsConAuto-Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli costituisce una sorta di snodo centrale dei rapporti imprenditoriali tra chi vende automobili e chi si prende cura della vettura nella fase post-vendita, come officine, elettrauto e carrozzerie. L’Associazione è diventata una protagonista del settore automotive: ormai ne fa parte più dell’80 per cento delle concessionarie operative in Italia e la copertura assicurata dalla rete è nazionale.

27 Distretti, 12 Consorzi, 1.033 Concessionari Auto con 2.089 sedi operative con magazzini ricambi, 23.265 autoriparatori dislocati in 102 Province e 21 Regioni.

Ogni giorno oltre 560 collaboratori di cui 128 promoter, con oltre 530 mezzi tra furgoni e automobili, tracciano e consegnano più di 20.000 colli per garantire un servizio di eccellenza alla rete AsConAuto.

Ad oggi sono stati distribuiti ricambi originali per un valore netto che oltrepassa gli 8 miliardi di euro: un risultato fuori dal comune. Altro dato da rilevare è che il Sistema di regolazione incassi e pagamenti messo a punto e realizzato dall’Associazione, garantisce una soglia d’insolvenza nella riscossione delle fatture prossima allo zero.

La formula è originale. E, ogni anno, iniziative nuove e strumenti innovativi sono posti a disposizione della rete associativa per potenziare gli scambi e sostenere opportunità a supporto dello sviluppo economico e della professionalità degli addetti.

AsConAuto dal 2009 è associata alla NADA-National Automobile Dealer Association che annovera oltre 14.000 concessionari americani.

Asconauto dal 2023 è associata a ICDP (International Car Distribution Programme), il più importante network di ricerca europeo nell'ambito della distribuzione automobilistica.

AsConAuto Solidale

Fondo, istituito da parte dell’Associazione presso la Fondazione Italia per il Dono Onlus, per supportare in modo concreto iniziative di solidarietà. Il fondo raccoglie tutte le donazioni delle iniziative create da AsConAuto, oltre a quelle che derivano da iniziative spontanee della rete associativa.

AsConAuto 2024 la squadra di vertice, formata da presidenti e amministratori delegati dei 12 consorzi

Presidente: Roberto Scarabel

Vicepresidente: Lorenzo Cogliati

Consiglieri:

Marco Bonsi

Dario Campagna

Giovanni Leone

Graziano Ghirotti

Massimo Milanese

Davide Pezzo

Fabrizio Ricci

Giovanni Rigoldi

Rinaldo Rinaudo

Dario Soncina