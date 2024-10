Auto e Moto d’Epoca 2024: il cuore pulsante della passione per il Classic a Bologna

La 41° edizione di Auto e Moto d’Epoca è pronta ad accogliere appassionati e collezionisti da tutto il mondo.

L’evento, che si svolge quest’anno a Bologna, dal 24 al 27 ottobre 2024, è un appuntamento imperdibile per chi vive la passione per il Classic. Con una superficie espositiva di 235.000 mq, distribuita su 14 padiglioni, il salone internazionale rappresenta un viaggio tra il passato, il presente e il futuro dell’automobile e della motocicletta.

Tra le numerose novità, spiccano il percorso tematico dedicato ai 125 anni di FIAT, la celebrazione di auto leggendarie e la presenza di grandi marchi come Alpine, Mercedes, Toyota, Volkswagen e i principali nomi della Motor Valley.

“125 volte FIAT”: la mostra dedicata alla storia di un’icona italiana

Uno dei momenti clou della manifestazione è la mostra “125 volte FIAT”, che celebra i 125 anni della Fabbrica Italiana Automobili Torino, fondata nel 1899. Questo omaggio alla storia del marchio torinese presenta un’eccezionale selezione di vetture, che va dalle auto storiche alle innovazioni tecnologiche del XX secolo. Tra i modelli esposti a Bologna troviamo la FIAT 3 ½ HP del 1899, la FIAT 12/16hp del 1902 appartenuta alla famiglia Florio, la futuristica FIAT Turbina del 1954 e le utilitarie che hanno segnato l’evoluzione della mobilità italiana.

L’anteprima della grande mostra autunnale del Mauto, il Museo dell'Automobile di Torino, racconta non solo la storia di un marchio, ma anche il progresso della modernità e l’impatto sociale che le vetture FIAT hanno avuto sulla vita degli italiani.

Il mercato Classic più grande d’Europa

Auto e Moto d’Epoca 2024 si distingue anche per il suo straordinario mercato Classic, il più grande d'Europa, con oltre 7000 auto e moto in vendita. I migliori dealer e commercianti internazionali si danno appuntamento qui per offrire una gamma di veicoli storici che va dai pezzi eccezionali ai modelli dal grande valore simbolico.

Tra i modelli più iconici in esposizione, si segnalano la Lancia Aurelia B20 Ghia, appartenuta al fondatore della 1000 Miglia, la Ferrari 365 GTB/4 Daytona Gr. IV e la Porsche 356 Speedster del 1954. Inoltre, il mercato presenta auto di grandi personaggi storici, come la Ferrari Testarossa nera di Diego Maradona e la Fiat Ritmo Abarth di Enzo Ferrari.

Il mercato dei ricambi è un altro punto di forza dell’evento, con oltre 600 espositori di componenti originali e rari, offrendo tutto ciò che serve per il restauro e la manutenzione di auto e moto d’epoca.

Un viaggio nel mondo delle moto storiche

Il Percorso MOTO di questa edizione occupa 15.000 mq e offre una panoramica unica sul patrimonio motociclistico internazionale. Tra le rarità in mostra, spicca la Ducati 500 GP del 1971, guidata da Phil Read, e la leggendaria Honda a 6 cilindri GP. Non mancano moto di culto come le Vincent Motorcycles, le Brough Superior e le esclusive Hesketh di Lord Hesketh.

Per gli appassionati della cultura motociclistica, l'iconico Ace Café di Londra, fondato nel 1938, sarà presente per la prima volta in Italia, portando con sé tutto il fascino del motor café più famoso al mondo.

Innovazione e cultura nel mondo delle classiche

Il Percorso CLASSICHE è un tributo al passato e all’innovazione che ha caratterizzato il settore automotive. Tra i protagonisti, il Registro Internazionale Touring Superleggera esporrà rarità come l’OSCA 1600 e l’unico OSCA Spider 1050 del 1964, mentre il Lancia Fulvia Club e il Boxer Lancia Club presenteranno vetture d’epoca legate al mondo delle corse.

L’ASI Village sarà dedicato al tema “Classiche in viaggio per il turismo lento”, con veicoli storici che celebrano il piacere del viaggio lungo le strade d’Italia. Tra le attrazioni, l’ACI Experience offrirà un viaggio emozionale negli anni della “dolce vita” italiana, con un’esperienza immersiva grazie alla realtà virtuale.

Tra le auto esposte, la Triumph TR3A, la Giulietta Spider e la Cadillac convertibile, che permetteranno ai visitatori di rivivere le emozioni di un'epoca di glamour e stile.

Le grandi Case e la celebrazione della Motor Valley

L’edizione 2024 di Auto e Moto d’Epoca vede la partecipazione di alcune delle grandi Case automobilistiche internazionali. Toyota, ad esempio, presenterà in anteprima la GR Yaris TGR Italy, una versione speciale sviluppata per il mercato italiano. Volkswagen festeggerà i 50 anni della Golf, mentre la Motor Valley sarà rappresentata dai nomi più prestigiosi come Lamborghini, Ducati, Dallara e Pagani. Il Museo Ferrari e il Museo Ferruccio Lamborghinicompleteranno l'offerta, rendendo omaggio alla straordinaria tradizione motoristica emiliana.

Il fascino dei ricambi e del modellismo

Uno dei cuori pulsanti dell’evento è il Percorso RICAMBI, che offre la più grande selezione di ricambi d’epoca in Europa. L’edizione 2024 presenta un rinnovato percorso che raccoglie ricambi per auto, moto e automobilia, suddivisi in padiglioni dedicati, tra cui uno spazio interamente destinato al modellismo. Questa sezione è un punto di riferimento per appassionati e collezionisti, alla ricerca di pezzi rari e originali per il restauro di veicoli storici.

La 41° edizione di Auto e Moto d’Epoca non è solo una fiera, ma un vero e proprio viaggio nella storia dell’automobile e della motocicletta. Con una straordinaria varietà di modelli, anteprime e rarità, il salone di Bologna rappresenta un evento unico per tutti gli appassionati del Classic, offrendo un’esperienza coinvolgente tra cultura, innovazione e passione motoristica.