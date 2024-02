Auto Nuove nell'UE a Gennaio 2024, crescita del 12,1% e Boom delle Elettriche

Dopo un periodo di rallentamento a dicembre 2023, il nuovo anno ha portato una ventata di ottimismo nel mercato automobilistico dell'Unione Europea.

A gennaio 2024, le immatricolazioni di auto nuove hanno mostrato un'impressionante ripresa, con un incremento del 12,1% rispetto all'anno precedente, totalizzando 851.690 unità. Questo segnale positivo riflette non solo una ripresa economica ma anche un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, che sempre più si orientano verso opzioni di mobilità sostenibile.

La Germania, con un aumento del 19,1%, guida questa crescita, seguita da Italia (+10,6%), Francia (+9,2%) e Spagna (+7,3%). Questi incrementi dimostrano una resilienza e un'ottimistica tendenza al rialzo nei principali mercati automobilistici dell'UE, sottolineando la forte domanda di nuove auto dopo il breve calo di fine anno.

Nel panorama delle scelte sostenibili, le auto elettriche a batteria si sono distinte, conquistando il 10,9% della quota di mercato, un notevole aumento rispetto al 9,5% del gennaio 2023. Questa crescita è stata sostenuta da aumenti significativi nelle vendite, che hanno raggiunto le 92.741 unità, con Belgio, Paesi Bassi, Francia e Germania che hanno registrato robusti guadagni a due cifre.

Le auto ibride-elettriche non sono state da meno, con una quota di mercato vicina al 30%, dimostrando di essere la seconda scelta preferita degli acquirenti di auto dell'UE. Queste vetture hanno venduto 245.068 unità a gennaio, segnando un aumento del 23,5% rispetto all'anno precedente. Anche le auto elettriche ibride plug-in hanno visto un significativo rimbalzo, con un aumento del 23,8% nelle vendite, rappresentando il 7,8% del totale delle vendite di auto nell'UE.

D'altro canto, il segmento delle auto a benzina e diesel ha mostrato dinamiche contrastanti. Se da un lato le auto a benzina hanno registrato un incremento del 4%, con l'Italia e la Germania in prima linea per la crescita, dall'altro il mercato delle auto diesel ha visto una contrazione del 4,9%, con cali significativi in Francia, Spagna e Italia. Nonostante ciò, la Germania ha invertito la tendenza, registrando una crescita del 4,3% per le auto diesel.

Questi dati sottolineano una transizione chiara e in accelerazione verso veicoli più ecologici, con una riduzione graduale ma inesorabile della dipendenza dalle auto tradizionali a combustione interna. Il 2024 inizia quindi con segnali promettenti per il mercato automobilistico dell'UE, che mostra non solo una ripresa dal punto di vista delle vendite ma anche un importante passo avanti verso un futuro più sostenibile. La direzione è chiara: innovazione tecnologica, consapevolezza ambientale e politiche di incentivo stanno plasmando un nuovo panorama automobilistico, orientato verso la riduzione dell'impatto ambientale e l'adozione di soluzioni di mobilità più pulite e verdi.