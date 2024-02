Ayvens e Stellantis Siglano Accordo Storico per la Mobilità Sostenibile

In un mondo in rapida evoluzione verso la sostenibilità, due giganti del settore automobilistico e della mobilità, Ayvens e Stellantis,

hanno annunciato un accordo strategico che promette di accelerare la transizione verso un futuro più verde. Ayvens, nata dalla fusione di ALD Automotive e LeasePlan e diventata leader globale nel leasing auto, ha stretto un accordo quadro con Stellantis, uno dei principali costruttori di automobili al mondo, per l'acquisto di fino a 500.000 veicoli destinati alla flotta di leasing a lungo termine di Ayvens in Europa nei prossimi tre anni.

Questo accordo rappresenta non solo una significativa espansione commerciale per entrambe le aziende ma anche un impegno condiviso verso la mobilità sostenibile. Le prime consegne, previste per il primo semestre del 2024, includeranno una vasta gamma di veicoli, dai city car ai SUV, fino ai furgoni e minivan, con un'attenzione particolare verso i veicoli elettrici a batteria, riflettendo così l'impegno di entrambe le aziende verso la riduzione delle emissioni di carbonio.

La partnership permetterà ai clienti di Ayvens di accedere a un'ampia gamma di veicoli dei brand iconici di Stellantis, come Alfa Romeo, Citroën, e FIAT, con la possibilità di estendere la selezione a tutto il portfolio di Stellantis in futuro. L'accento posto sulla flessibilità nell'accordo consente ad Ayvens e Stellantis di adattarsi dinamicamente alla domanda e alle esigenze specifiche della flotta.

Dal punto di vista economico, questo accordo segna un'importante evoluzione nel settore della mobilità. La scalabilità e il potere d'acquisto di Ayvens, combinati con l'innovazione tecnologica e la diversità del portfolio di Stellantis, creano una sinergia che può offrire vantaggi competitivi significativi, non solo in termini di costi ma anche nell'accelerare l'adozione di veicoli sostenibili.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha sottolineato l'importanza dell'accordo nel sostenere la transizione dei clienti verso una mobilità più sostenibile, evidenziando l'opportunità per i clienti di sperimentare le ultime innovazioni in termini di propulsione, connettività e comfort. Da parte sua, Tim Albertsen, CEO di Ayvens, ha messo in luce il ruolo chiave dell'accordo nel fornire veicoli multi-brand di qualità e nel sostenere i clienti nella transizione verso soluzioni di mobilità più sostenibili.

L'impegno verso la sostenibilità è evidente anche nelle strategie a lungo termine delle due aziende. Stellantis punta a un mix di vendite composto al 100% da veicoli elettrici in Europa entro il 2030, con significativi investimenti nella capacità produttiva di batterie. Ayvens, con il suo piano strategico PowerUP 2026, mira a facilitare la transizione dei suoi clienti verso l'elettrificazione, offrendo consulenze strategiche e soluzioni per ridurre l'impatto ambientale.

In conclusione, l'accordo tra Ayvens e Stellantis non è solo un colpo di scena nel panorama economico della mobilità ma rappresenta anche un passo avanti significativo verso un futuro più sostenibile. Segna un momento di svolta in cui l'innovazione tecnologica e la responsabilità ambientale si incontrano, creando nuove opportunità per i consumatori e stabilendo un nuovo standard per il settore.