BMW Group: solido avvio nel Q1 2024, aumento delle BEV +28%

Il BMW Group ha avuto un inizio d'anno promettente nel 2024, dimostrando solidità operativa e coerenza strategica.

Con un incremento del 28% nelle consegne di veicoli elettrici (BEV), l'azienda ha evidenziato il proprio impegno verso una mobilità sostenibile, raggiungendo nel primo trimestre un volume di 83.000 unità consegnate tra i marchi BMW, MINI e Rolls-Royce.

La performance economica del gruppo è stata in linea con le previsioni annuali, con un margine EBIT per il segmento Automotive all'8,8%, rientrando nell'obiettivo del 8-10% e un margine EBT a livello di gruppo del 11,4%, superando l'obiettivo del 10%. Questi risultati riflettono una gestione attenta nonostante l'aumento dei costi di produzione influenzati dall'inflazione e dagli aumenti salariali avviati nel 2023.

A livello di mercato, il BMW Group ha visto una crescita complessiva delle consegne del 1,1%, confermando la sua posizione leader nel segmento premium globale. In particolare, il mercato europeo ha mostrato un robusto aumento del 10,2% nelle consegne, mentre in Cina il segmento premium ha subito una leggera contrazione.

Il settore dei servizi finanziari del gruppo ha anche mostrato dinamismo, con un aumento del 21,5% nei nuovi contratti finanziari, evidenziando una forte domanda di finanziamenti e leasing.

Per il futuro, il BMW Group si sta concentrando sugli investimenti in ricerca e sviluppo, prevedendo di raggiungere livelli record in quest'area nel 2024. Questi sforzi sono diretti principalmente verso l'ulteriore elettrificazione e digitalizzazione della gamma di prodotti.

Nonostante le incertezze geopolitiche e macroeconomiche, il BMW Group mantiene un outlook positivo per il 2024, puntando a una crescita moderata delle consegne e a mantenere i margini di profitto entro gli obiettivi prefissati.