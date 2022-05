BMW inizia bene il 2022 grazie alla joint venture cinese

Bmw rafforza ulteriormente la sua posizione nel primo trimestre dell’anno, grazie alla domanda elevata dei suoi veicoli premium e al pieno consolidamento della joint venture cinese.

"La forza e la resilienza del BMW Group sono particolarmente evidenti in questo ambiente difficile: con un alto livello di flessibilità, l'eccellenza operativa e l'enorme impegno del nostro team, stiamo guidando l'azienda verso il successo, oggi e in futuro", ha detto giovedì a Monaco Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. Nel primo trimestre del 2022, le vendite di veicoli elettrificati sono aumentate significativamente del 28% con 89.669 unità. Come previsto, le vendite di veicoli elettrici puri sono più che raddoppiate a 35.289 unità.

La BMW iX3 e la MINI Cooper SE sono stati i modelli elettrici più richiesti, con vendite significativamente superiori rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. A breve distanza dall'introduzione sul mercato, le ammiraglie dell'innovazione, la BMW iX e la BMW i4, stanno già generando una forte domanda ed elevati nuovi ordini. La berlina di lusso completamente elettrica BMW i7 e la BMW iX1, così come la BMW i3 completamente elettrica in Cina, amplieranno la gamma di modelli a batteria nel 2022. L'azienda mira ad avere più di due milioni di veicoli completamente elettrici sulle strade entro il 2025. Già quest'anno, compresi i veicoli di preproduzione, il BMW Group avrà 15 modelli completamente elettrici in produzione - coprendo circa il 90% dei suoi segmenti attuali - ed è sulla buona strada per consegnare almeno il 10% del suo volume annuale di vendite in veicoli completamente elettrici.

Nei primi tre mesi del 2022, il marchio BMW ha consegnato un totale di 519.796 veicoli ai clienti, con una diminuzione del 7,3% rispetto al buon trimestre dell'anno precedente. A livello di marchio però, Mini ha aumentato leggermente le sue vendite, principalmente grazie ai modelli elettrificati MINI Cooper SE e MINI Countryman Plug-in Hybrid. Insieme, entrambi i modelli hanno rappresentato oltre il 17% delle vendite totali di MINI. Rolls-Royce Motor Cars ha consegnato 1.624 veicoli ai clienti nel primo trimestre, con un aumento del 17,7% rispetto all'anno precedente . Questa crescita delle vendite proviene principalmente dai modelli Rolls-Royce Ghost e Cullinan. I ricavi del primo trimestre sono saliti del 16,3% a 31.142 milioni di euro.