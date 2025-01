BMW Motorrad: record di vendite nel 2024 con oltre 210.000 unità vendute

Nel 2024, BMW Motorrad celebra un risultato storico: con 210.408 motociclette vendute, l'azienda ha raggiunto il miglior risultato di vendita della sua storia.

Questo successo consolida BMW Motorrad come leader mondiale nel segmento delle moto premium, grazie a una strategia orientata all'innovazione, un portafoglio prodotti ampio e attraente, e una forte attenzione alla fidelizzazione dei clienti.

"Desidero ringraziare di cuore i nostri clienti e la nostra community in tutto il mondo per la straordinaria fiducia riposta in noi anche nel 2024", ha dichiarato Markus Flasch, Responsabile di BMW Motorrad. "Questo record è il risultato della nostra costante attenzione all'eccellenza dei prodotti e alla forza del brand, che ci posizionano in maniera ottimale per il futuro."

I Mercati Chiave: Europa in Primo Piano

Con 118.727 unità vendute, l'Europa si conferma la regione di vendita più forte. La Germania guida il mercato europeo con 26.177 motociclette consegnate, segnando un incremento dell'8% rispetto al 2023. Seguono Francia (20.693 unità), Italia (16.617 unità) e Spagna (13.009 unità). Anche l'Europa centrale ha dato un contributo significativo, con una crescita del 12% e 11.411 unità vendute.

Oltre ai mercati europei, performance notevoli sono state registrate negli Stati Uniti (17.272 unità), in Brasile (15.267 unità), in Cina (13.872 unità) e in India (8.301 unità).

I Modelli Protagonisti del Successo

Tra i modelli più apprezzati, spiccano le icone della serie GS. La BMW R 1300 GS, insieme alla R 1250 GS Adventure e alla nuova R 1300 GS Adventure, ha conquistato oltre 68.000 clienti in tutto il mondo.

Nel segmento sportivo, la BMW S 1000 RR ha consolidato la sua leadership con 11.610 unità vendute, contribuendo al totale di 27.147 moto sportive a quattro cilindri immatricolate globalmente.

Anche la rinnovata Serie F è stata protagonista: i modelli BMW F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure hanno raggiunto complessivamente 40.890 unità vendute. Successo anche per i modelli di cilindrata inferiore a 500 cc, come BMW G 310 GS, G 310 R e G 310 RR, con 22.339 unità.

Nel segmento Urban Mobility, BMW ha confermato la sua innovatività con i modelli elettrici CE 04 e CE 02, raggiungendo un totale di oltre 20.000 unità vendute.

Prospettive per il 2025

BMW Motorrad guarda al futuro con ottimismo. Stephan Reiff, responsabile vendite e marchio, ha dichiarato: "Nel 2025 continueremo a rafforzare la nostra posizione di leadership, con numerose anteprime mondiali e proposte innovative dedicate ai nostri clienti. L'obiettivo è mantenere alta l'attrattiva del nostro brand e ampliare la gamma di modelli per soddisfare le diverse esigenze dei motociclisti di tutto il mondo."

Grazie a una solida strategia e a una visione orientata al futuro, BMW Motorrad è pronta a continuare la sua corsa verso nuovi record.