BMW Neue Klasse: quattro Superbrains rivoluzionano auto, software e guida autonoma

BMW si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’automotive con il lancio della Neue Klasse,

inaugurando una rivoluzione tecnologica che cambierà radicalmente il modo in cui le auto funzionano, interagiscono e vengono aggiornate. Al centro di questo cambiamento epocale ci sono i "Superbrains", quattro potenti computer centrali progettati per gestire tutte le principali funzioni del veicolo, dalle operazioni di base come climatizzazione e accesso fino alla guida autonoma e alle funzionalità di infotainment.

Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione per lo sviluppo di BMW AG, sottolinea l’importanza strategica di questa novità: "L'apertura tecnologica è la chiave del successo di BMW. Le tecnologie della Neue Klasse, tra cui i nuovi Superbrains e l'architettura software interconnessa, saranno rapidamente estese a tutti i futuri modelli BMW. Ciò consentirà aggiornamenti continui via software, mantenendo sempre moderni i nostri veicoli."

Questi "supercervelli" offrono una potenza di calcolo oltre venti volte superiore rispetto alle generazioni precedenti, permettendo di gestire enormi quantità di dati e di sfruttare al massimo le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Non si tratta solo di una maggiore velocità, ma di un'architettura interamente nuova, che BMW definisce un "sistema nervoso digitale". Questo sistema consente ai veicoli di adattarsi continuamente attraverso aggiornamenti over-the-air, migliorando l’esperienza degli utenti senza necessità di modifiche hardware.

Un elemento cruciale della nuova architettura è il cablaggio zonale, radicalmente semplificato rispetto al passato. Grazie a una ripartizione intelligente delle connessioni in quattro zone principali del veicolo (anteriore, centrale, posteriore e tetto), BMW è riuscita a ridurre di 600 metri il cablaggio complessivo, con una conseguente diminuzione del peso del 30%. Tale riduzione è possibile grazie all’impiego di "Smart eFuses", fusibili digitali capaci di sostituire fino a 150 fusibili tradizionali e di gestire digitalmente l'alimentazione elettrica dei componenti del veicolo.

Gli Smart eFuses consentono anche una gestione ottimale dell’energia, spegnendo automaticamente i sistemi non necessari a seconda delle modalità operative (guida, parcheggio, ricarica), garantendo così un'efficienza energetica superiore del 20% rispetto ai sistemi tradizionali. Questo progresso si traduce in vantaggi tangibili non solo in termini di performance, ma anche di sostenibilità ambientale.

La nuova architettura elettronica rappresenta inoltre la base fondamentale per lo sviluppo di veicoli definiti dal software (SDV). Dal primo modello della Neue Klasse, che entrerà in produzione nello stabilimento BMW di Debrecen, in Ungheria, questa architettura permetterà una continua evoluzione delle funzionalità del veicolo tramite aggiornamenti software costanti.

Christoph Grote, Senior Vice President BMW Group Electronics and Software, evidenzia la portata di questa innovazione: "Con la Neue Klasse entriamo in una nuova fase di sviluppo del software. Piuttosto che reinventare tutto da capo per ogni modello, svilupperemo continuamente software stabile e aggiornabile. Questo ci rende altamente competitivi e permette ai nostri sviluppatori di concentrarsi esclusivamente sull’innovazione di prodotto."

La vastità e complessità del progetto sono evidenti nei numeri coinvolti: BMW lavora attualmente su oltre 1.000 moduli software e 500 milioni di linee di codice per i modelli della Neue Klasse. Al cuore di questo sviluppo si trova CodeCraft, un ambiente integrato di sviluppo software che opera nel cloud, gestendo fino a 75.000 CPU virtuali contemporaneamente e supportando oltre 10.000 sviluppatori software. Grazie a strumenti avanzati e all’intelligenza artificiale generativa, CodeCraft può gestire fino a 200.000 build software giornaliere, incrementando la produttività complessiva di oltre 130 volte rispetto al decennio precedente.

BMW, con questa evoluzione tecnologica, non solo ribadisce il suo impegno verso l'innovazione ma definisce un nuovo standard nell'industria automobilistica globale. La Neue Klasse, grazie ai Superbrains e alla piattaforma software evoluta, si appresta a diventare il punto di riferimento per la mobilità intelligente del futuro, garantendo performance straordinarie, efficienza energetica e aggiornamenti continui che manterranno ogni BMW sempre all’avanguardia.