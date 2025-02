BMW Serie 1 e Gianmarco Tamberi: una partnership unica al Festival di Sanremo

BMW Italia rinnova la sua collaborazione con Gianmarco Tamberi per il lancio della nuova BMW Serie 1, presentata attraverso una campagna di comunicazione esclusiva durante il 75° Festival della Canzone Italiana.

Un incontro tra sport, musica e innovazione che ha reso protagonista l’atleta olimpico, storico “friend of the brand” dal 2017.

Una campagna emozionante con il volto e la voce di Tamberi

Il primo spot della nuova BMW Serie 1 è stato trasmesso l’11 e il 12 settembre, mentre la seconda versione è stata presentata in esclusiva alla stampa italiana proprio in occasione dell’annuncio di Tamberi riguardo la sua partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Entrambe le pubblicità vedono il campione come voce narrante, enfatizzando il concetto di unicità e determinazione.

“Essere al fianco di Tamberi in una decisione così importante per la sua carriera è un onore per noi,” ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia. “BMW Serie 1 rappresenta unicità, freschezza, dinamismo e spirito di sfida, gli stessi valori che Gianmarco incarna con la sua straordinaria carriera.”

Tamberi stesso ha sottolineato il valore della collaborazione con BMW: “Non è da tutte le aziende credere in un atleta quando non è in hype ma viene da un momento difficile, come BMW ha fatto con me nel 2017.”

Musica e innovazione: il legame con Warner Music Italia

La campagna si arricchisce grazie alla collaborazione con Warner Music Italia. “Abbiamo sviluppato un progetto che unisce musica e sport, con colonne sonore d’eccezione come ‘Make Me Feel’ di Janelle Monáe e ‘Beautiful Things’ di Benson Boone,” ha spiegato Pico Cibelli, Presidente di Warner Music Italia. La House of BMW a Sanremo si conferma così un punto di riferimento per l’incontro tra eccellenza automobilistica e creatività musicale.

La nuova BMW Serie 1: design, tecnologia e sostenibilità

La quarta generazione della BMW Serie 1 si distingue per un design dinamico, motorizzazioni rinnovate e un telaio migliorato, garantendo un piacere di guida ancora più coinvolgente. Le nuove motorizzazioni mild hybrid a 48 volt ottimizzano l’efficienza, mentre la produzione sostenibile con materiali riciclati sottolinea l’impegno del marchio verso un futuro più green.

Gli interni sono stati completamente ridisegnati, introducendo nuove tecnologie come il BMW iDrive con QuickSelect e il BMW Operating System 9, oltre a una gamma ampliata di sistemi di assistenza alla guida e parcheggio automatizzato.

La nuova BMW Serie 1 sarà disponibile sul mercato dal 5 ottobre 2024, con produzione nello stabilimento BMW di Lipsia.

Una campagna multicanale per un pubblico globale

La strategia di comunicazione prevede la trasmissione dello spot da 30 secondi non solo durante il Festival di Sanremo, ma anche sulle principali reti televisive nazionali, TV connesse, social media e piattaforme digitali con video e banner display per due settimane. Il claim rimane immutato: THE 1. SOUNDS LIKE NO ONE.

Con questa iniziativa, BMW Italia rafforza il legame tra sport, musica e innovazione, portando sul mercato un’auto capace di distinguersi nel segmento delle compatte premium e confermando la sua storica attenzione al mondo delle performance, sia su strada che nella vita degli atleti.