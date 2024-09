Bosch lancia il servizio Road Hazard: maggiore sicurezza in tempo reale per auto e camion

La sicurezza stradale è una priorità sempre più pressante, specialmente in condizioni critiche come nebbia fitta, pioggia intensa o la presenza di veicoli in panne.

In questo contesto, Bosch ha sviluppato un nuovo servizio che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui automobilisti e autotrasportatori affrontano le situazioni di pericolo sulla strada. Il Road Hazard Service, già attivo in milioni di veicoli privati dal giugno 2024, sarà disponibile anche per i veicoli commerciali a partire da dicembre 2024, con il debutto su camion Mercedes-Benz Trucks.

Il funzionamento del sistema si basa su una combinazione di dati anonimi provenienti da una vasta flotta di veicoli connessi, fornitori terzi come i servizi meteorologici e sofisticati algoritmi che analizzano queste informazioni per prevedere condizioni critiche, come l'aquaplaning o la scarsa visibilità. Se, ad esempio, diversi veicoli di una zona attivano i tergicristalli alla massima velocità, il servizio confronta i dati con quelli meteorologici e, se necessario, emette un avviso per far ridurre la velocità ai guidatori.

Il servizio Bosch integra anche una funzione avanzata di wrong-way driver warning, che avvisa il conducente in caso di presenza di veicoli che viaggiano contromano, o se lo stesso guidatore sta percorrendo la strada nella direzione sbagliata. Questa innovazione non solo migliora la sicurezza, ma consente una gestione più efficiente dei veicoli commerciali, grazie alla possibilità di ricalcolare i percorsi in tempo reale in caso di pericolo.

Il Road Hazard Service fa parte dei Connected Map Services di Bosch, che forniscono una serie di dati utili per ottimizzare i sistemi di assistenza alla guida, come l’adaptive cruise control e la frenata automatica d’emergenza. In situazioni di bassa aderenza, come su una strada bagnata o scivolosa, il sistema avverte i conducenti e ottimizza le prestazioni del veicolo, garantendo una maggiore prevenzione degli incidenti.

I Connected Map Services svolgono inoltre un ruolo cruciale nello sviluppo della guida autonoma, poiché agiscono come un sensore aggiuntivo che raccoglie informazioni oltre la portata dei sensori radar e video, migliorando così la sicurezza anche in condizioni di scarsa visibilità. I veicoli connessi, infatti, possono beneficiare dell'esperienza di guida di tutte le auto e i camion connessi, garantendo una risposta più rapida e precisa alle condizioni stradali mutevoli.

Con l'introduzione di questi sistemi, Bosch sta contribuendo a rendere le strade più sicure per tutti, sfruttando l'innovazione tecnologica per prevenire gli incidenti e migliorare l'efficienza dei veicoli, sia privati che commerciali.