Bosch VMM rivoluziona l'esperienza di guida

Bosch continua a trasformare il panorama della mobilità con il Vehicle Motion Management (VMM),

una soluzione all'avanguardia che integra software e hardware per migliorare sicurezza, dinamica, comfort e piacere di guida. La divisione Vehicle Motion di Bosch, attiva dall'inizio del 2024, riunisce sistemi frenanti e sterzanti, software di dinamica del veicolo, protezione per gli occupanti e sensori di dinamica sotto un'unica unità.

Vehicle Motion Management: Coordinazione e Sicurezza

Il VMM è una soluzione software cross-domain che controlla il movimento del veicolo in ogni direzione, coordinando freni, sterzo, propulsione e ammortizzatori. Questo sistema ottimizza la dinamica del veicolo, migliorando la gestione e l'efficienza grazie a funzionalità software indipendenti dall'hardware. Inoltre, semplifica le nuove architetture dei veicoli, integrando i vari attuatori e migliorando sicurezza e comfort attraverso servizi basati sui dati.

Innovazioni e Funzionalità eBrake to zero

Questa funzione evita il contraccolpo all'arresto del veicolo, rendendo il traffico urbano più confortevole e riducendo la rumorosità. Controlla il motore e il sistema frenante per un arresto dolce senza intervento del freno idraulico, garantendo una transizione fluida tra le modalità di frenata.

Servizi basati sui dati

Bosch offre servizi cloud che utilizzano dati dei sensori per informare i guidatori sullo stato della strada, come il rischio di aquaplaning o ghiaccio. Questi servizi possono regolare automaticamente la dinamica del veicolo per una guida più sicura e confortevole.

Act-by-wire

Le tecnologie act-by-wire eliminano i collegamenti meccanici tra volante, pedale del freno e attuatori, migliorando comfort, agilità e design degli interni. Queste tecnologie riducono anche le varianti per veicoli con guida a destra e sinistra, offrendo maggiore standardizzazione e sicurezza.

Brake-by-wire e Steer-by-wire

Il brake-by-wire elimina i collegamenti meccanici tra pedale del freno e sistema frenante, offrendo maggiore flessibilità di progettazione e sicurezza. Il steer-by-wire rimuove il collegamento fisico tra volante e sistema sterzante, migliorando la sensazione di guida e consentendo la personalizzazione dell'interfaccia uomo-macchina.

Bosch continua a innovare nel settore automotive, portando soluzioni avanzate che migliorano l'esperienza di guida, garantendo sicurezza e comfort superiori. Con il Vehicle Motion Management, Bosch si posiziona all'avanguardia della mobilità moderna, plasmando il futuro della dinamica dei veicoli.