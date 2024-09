Bradley Cooper protagonista della campagna globale per la Classe G elettrica di Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ha lanciato una nuova campagna globale per celebrare il debutto della Classe G elettrica, e il protagonista non poteva che essere Bradley Cooper, attore e regista di fama internazionale,

appassionato di lunga data dell'iconica off-road del marchio. La campagna ruota attorno a un cortometraggio che mostra la G 580 con tecnologia EQ, la prima versione completamente elettrica della Classe G, esprimendo la libertà e l'avventura senza compromessi che il veicolo rappresenta.

Un’avventura senza limiti

Il filmato della campagna, accompagnato dalla leggendaria canzone "Ain't No Mountain High Enough" in una nuova versione, esplora il tema centrale della Classe G: un'auto capace di affrontare qualsiasi tipo di terreno, in qualsiasi condizione, sia in fuoristrada che nei contesti urbani. La narrazione incarna lo spirito di indipendenza che da sempre caratterizza questa icona dell’automobilismo, con Cooper che invita gli spettatori a non temere l’insuccesso e a percorrere sempre la propria strada.

Cooper stesso ha dichiarato: "La Classe G fa parte della mia vita da quasi 20 anni. Per me è sempre stata più di un'auto: è stata una compagna in ogni avventura." Queste parole riflettono l'essenza della campagna, che vede nella Classe G un simbolo di libertà e potenza, capace di adattarsi a ogni sfida che il conducente decide di affrontare.

Il legame tra Cooper e Mercedes-Benz

Non è una coincidenza che Mercedes-Benz abbia scelto Bradley Cooper come protagonista della campagna. Bettina Fetzer, Vicepresidente Comunicazione e Marketing di Mercedes-Benz AG, ha spiegato: "Bradley Cooper è stata una scelta naturale per questa anteprima mondiale. Essendo un fan di lunga data della Classe G, rappresenta perfettamente il superamento dei limiti che questo veicolo incarna." La campagna segna l'inizio di una nuova era per la Classe G, portando avanti il legame tra il marchio e Cooper, il quale ha partecipato all'anteprima mondiale della G 580 EQ a Los Angeles.

Il concept della campagna

Mercedes-Benz ha svelato all'inizio del 2024 la G 580 EQ, prima versione completamente elettrica della Classe G, una delle auto più iconiche del marchio. La campagna si pone l’obiettivo di trasmettere un messaggio chiaro: non importa dove si viaggi, la Classe G permette di affrontare qualsiasi terreno, dal fuoristrada più impegnativo alle strade delle città. La tecnologia EQ offre la possibilità di vivere un’esperienza di guida sostenibile, senza rinunciare alla potenza e alla versatilità che da sempre contraddistinguono la Classe G.

L’imminente lancio commerciale sarà supportato da una campagna che comprende una vasta gamma di contenuti, tra cui spot televisivi, contenuti per i social media, e una forte presenza sui media cartacei. Il film della campagna con Cooper sarà uno degli elementi centrali, sottolineando l’avventura e la sostenibilità della nuova Classe G elettrica.

Tempistiche e diffusione della campagna

La campagna globale ha preso il via il 13 settembre 2024, con contenuti che verranno declinati nei diversi mercati attraverso i canali globali di Mercedes-Benz e Classe G. Ogni paese avrà un proprio calendario di diffusione, garantendo una copertura ampia e mirata. Il cortometraggio con Cooper sarà affiancato da una serie di materiali promozionali, che metteranno in evidenza le caratteristiche uniche della G 580 EQ e il suo posizionamento come leader nella categoria dei SUV elettrici di lusso.

La nuova campagna di Mercedes-Benz per la Classe G elettrica, con Bradley Cooper come protagonista, rappresenta un punto di svolta per il marchio, che celebra il connubio tra tradizione e innovazione. La G 580 EQ è pronta a conquistare i mercati globali, offrendo una combinazione di avventura, sostenibilità e tecnologia all'avanguardia.