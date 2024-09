BRC amplia le possibilità di conversione a GPL per le auto ibride Plug-In con Sequent Maestro

BRC Gas Equipment ha recentemente ottenuto un'importante estensione di omologazione per il suo sistema Sequent Maestro, ora applicabile anche alle vetture PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle).

Questo sistema, lanciato nel 2021, permette di convertire veicoli con motori a iniezione diretta di benzina in propulsori alimentati a GPL, rispettando le più recenti normative antipinquinamento.

Sequent Maestro: Tecnologia avanzata per auto ibride e PHEV

Il sistema Sequent Maestro è già stato utilizzato su auto Mild Hybrid e Full Hybrid, ma la nuova omologazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apre le porte anche alle auto ibride plug-in. Questo significa che i modelli con motori benzina conformi alle direttive Euro 6e-bis-FCM e precedenti potranno essere trasformati a GPL, migliorando ulteriormente l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale.

Riduzione dell'uso di benzina e componenti OEM di alta qualità

Una delle caratteristiche più interessanti del Sequent Maestro è la capacità di ridurre fino al 5% il consumo di benzina durante condizioni particolari, grazie a strategie software avanzate. Inoltre, il sistema utilizza componenti di qualità OEM, certificati R115/EPA, provenienti dal know-how di Westport Fuel Systems, il gruppo di cui fa parte BRC. I principali elementi includono il Riduttore Elettronico GPL eVP-500, la centralina elettronica AFC-3.0 DI e gli iniettori BRC IN03, noti per la loro precisione e affidabilità.

Installazione semplificata e cablaggio avanzato

Il sistema Sequent Maestro è progettato per una facile installazione grazie a un cablaggio modulare, che riduce i tempi di montaggio per gli installatori. L’integrazione del nuovo cavo CAN BUS consente una comunicazione più stabile e un rapido trasferimento dei dati, con un tempo di programmazione che si riduce di oltre il 50% rispetto ai sistemi precedenti.

Con questa evoluzione, BRC conferma il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative per la mobilità sostenibile, ampliando l’utilizzo del GPL anche per le vetture ibride plug-in, che rappresentano una parte sempre più importante del mercato automobilistico.