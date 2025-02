Bruno Laforge nominato nuovo Chief Human Resources Officer del Gruppo Renault

Bruno Laforge, 56 anni, è stato nominato Chief Human Resources Officer del Gruppo Renault.

Con una carriera consolidata nelle Risorse Umane e una vasta esperienza in settori tecnologici e industriali, Laforge avrà il compito di guidare la trasformazione dell'azienda nel contesto dei grandi cambiamenti che stanno investendo l'industria automobilistica.

"Vorrei innanzitutto ringraziare François per l’impegno dimostrato fin dal suo arrivo nel Gruppo nel 2018. Ora non vedo l’ora di iniziare a lavorare in stretta collaborazione con Bruno, che avrà il compito di proseguire ed accelerare la trasformazione mondiale della nostra azienda all’interno dei profondi cambiamenti che il settore sta attraversando. La sua grande esperienza nella gestione dei talenti e il suo percorso internazionale saranno per noi una risorsa fondamentale per fare del Gruppo Renault una ‘great company’." ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Un percorso professionale tra innovazione e trasformazione aziendale

Bruno Laforge ha maturato un’esperienza significativa in diversi settori industriali e tecnologici, con una forte specializzazione nella gestione delle risorse umane durante fasi di trasformazione e sviluppo aziendale. Nel corso della sua carriera ha operato in ambiti altamente innovativi come il digitale, la farmaceutica, l’energia e l’automotive.

Dopo un'importante esperienza come Vicepresidente delle Risorse Umane e responsabile delle fusioni e acquisizioni nel settore dell'energia, Laforge è entrato nel gruppo farmaceutico Sanofi, dove ha ricoperto, nell’arco di 12 anni, diversi ruoli chiave: VP RH nel settore R&S, SVP HR nella BU Vaccini, SVP Europa e infine SVP, Chief Human Resources Officer & RSE nella nuova organizzazione chimica dell'azienda.

Dal 2023, Laforge è stato Chief Human Resources Officer di Capgemini, realtà nella quale ha guidato la trasformazione aziendale, rafforzando l’innovazione e lo sviluppo del capitale umano.

Una risorsa chiave per il futuro di Renault

Con il suo ingresso in Renault, Bruno Laforge porterà una visione strategica globale e un approccio focalizzato sulla trasformazione digitale e sulla gestione delle competenze, elementi cruciali per affrontare le sfide del settore automobilistico. La sua esperienza nella gestione dei talenti e nel coordinamento di team internazionali rappresenta un valore aggiunto per il Gruppo Renault, impegnato in un ambizioso percorso di rinnovamento e crescita.

Il nuovo Chief Human Resources Officer avrà il compito di supportare Renault nella valorizzazione delle risorse umane, nella promozione della cultura aziendale e nell’implementazione di strategie HR innovative, fondamentali per affrontare il futuro della mobilità.