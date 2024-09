BYD, al Salone Auto Torino 2024 debuttano la YANGWANG U9 e BYD TANG

Al Salone Auto Torino 2024, BYD porta per la prima volta in Italia la YANGWANG U9, una supercar elettrica che unisce lusso, prestazioni e innovazione tecnologica.

Equipaggiata con la piattaforma e⁴ dotata di quattro motori elettriciindipendenti, questa supercar sviluppa oltre 1.300 CV e una coppia massima di 1.680 Nm, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,36 secondi.

Il sistema di controllo attivo del telaio DiSus-X garantisce stabilità e sicurezza, mentre le sospensioni regolabilimigliorano l'agilità del veicolo. La batteria Blade di nuova generazione consente una ricarica rapida fino a 500 kW, mentre la tecnologia CTB (Cell-to-Body) integra il pacco batterie nella struttura dell'auto, aumentando rigidità e sicurezza. La YANGWANG U9 rappresenta il futuro delle supercar elettriche con le sue tecnologie all'avanguardia e il design innovativo.

In anteprima al Salone Auto Torino 2024, BYD presenta il SUV 100% elettrico BYD TANG, progettato per offrire comfort e sostenibilità alle famiglie moderne. Equipaggiato con la batteria Blade da 108,8 kWh, il BYD TANG offre un’autonomia di 530 km (WLTP) e supporta la ricarica rapida fino a 170 kW. Con una potenza di 517 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

Il design del BYD TANG, ispirato al linguaggio stilistico "Dragon Face", unisce modernità ed eleganza. Gli interni sono spaziosi e versatili, con tre file di sedili in grado di ospitare fino a sette passeggeri. L’ampio bagagliaio, con una capacità variabile da 235 a 1.655 litri, e il ricco equipaggiamento tecnologico rendono questo SUV ideale per le esigenze delle famiglie. Tra le dotazioni di comfort troviamo il cockpit digitale avanzato con display da 12,3 pollici per la strumentazione e un touchscreen rotante da 15,6 pollici per il sistema di infotainment, compatibile con Apple CarPlaye Android Auto.

Oltre ai modelli elettrici, BYD presenta anche il BYD SEAL U DM-i, un SUV ibrido plug-in pensato per chi cerca una soluzione di mobilità eco-consapevole. Equipaggiato con la tecnologia Super DM (Dual Mode), questo SUV ottimizza l'uso dell'energia elettrica, riducendo al minimo il consumo di combustibile fossile. Offre un’autonomia 100% elettricafino a 80 km, mentre la versione a trazione integrale garantisce un’autonomia complessiva di 1.080 km.

Con un abitacolo spazioso e versatile, BYD SEAL U DM-i è dotato di cinque posti, sedili posteriori abbattibili e un volume di carico massimo di 1.440 litri. Tra le dotazioni di sicurezza avanzata figurano il cruise control adattivo e la frenata automatica d'emergenza. Il prezzo di partenza in Italia è di 39.800 euro, rendendolo un'opzione interessante per chi desidera un SUV ibrido plug-in con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

A completare la gamma BYD al Salone Auto Torino 2024 c’è la BYD SEAL, una berlina elettrica dal design sportivo e tecnologico. Equipaggiata con una batteria Blade da 82 kWh, offre un’autonomia di 570 km (WLTP) e può ricaricarsi dal 30% all'80% in soli 26 minuti. Disponibile in versioni a trazione posteriore o integrale, la BYD SEAL combina dinamismo e comfort grazie alla tecnologia iTAC per il controllo intelligente della coppia.

Gli interni, spaziosi e raffinati, vantano sedili sportivi, un tetto panoramico e oltre 20 vani portaoggetti. Il sistema di infotainment include un display rotante da 15,6 pollici e funzioni avanzate di connettività. La versione Excellence AWDaccelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, posizionandosi come una delle berline elettriche più performanti della sua categoria.