BYD assume l’ex capo Stellantis Maria Grazia Davino per guidare l'espansione europea dei veicoli elettrici Occhiello:

BYD, azienda leader globale nella produzione di veicoli a nuova energia e soluzioni per batterie, ha ufficializzato la nomina di Maria Grazia Davino come Regional Managing Director

per i mercati di Germania, Svizzera, Polonia, Austria e Repubblica Ceca. A partire dal 1° dicembre 2024, Davino guiderà la strategia e lo sviluppo delle attività BYD in un momento cruciale per l’espansione europea dell’azienda.

Un’esperienza consolidata nell’industria automobilistica

Con un background di tutto rispetto, Maria Grazia Davino porta in BYD un’esperienza ventennale, costruita attraverso ruoli strategici e dirigenziali in vari mercati europei. Recentemente, in qualità di Group Managing Director per Stellantis nel Regno Unito, ha gestito con successo operazioni per numerosi marchi, dimostrando abilità nella supervisione delle vendite, nella strategia commerciale e nel marketing. Prima di questo incarico, ha contribuito a lanciare un nuovo modello per Stellantis nell’area Enlarged Europe, un risultato importante che riflette la sua capacità di leadership e visione strategica nel settore automobilistico.

Nel corso della sua carriera, Davino ha ricoperto altri ruoli chiave, come quello di CEO e Managing Director per Austria, Svizzera e Germania, affermandosi come un punto di riferimento nel settore automotive grazie alle sue competenze gestionali e alla capacità di dirigere complesse operazioni aziendali.

Un’alleanza strategica per la crescita europea di BYD

Il percorso formativo di Davino, con lauree in Filosofia ed Economia, le ha fornito una solida base analitica per comprendere e affrontare le dinamiche del mercato automobilistico in continua evoluzione. Questo approccio metodico, unito a un profondo impegno per l’innovazione, rende la sua leadership ideale per sostenere la fase di espansione europea di BYD, con particolare attenzione ai mercati dell’Europa centrale e orientale.

La nomina arriva in un momento in cui BYD sta rafforzando la propria rete di distribuzione in Europa e puntando all’adozione su larga scala di tecnologie automobilistiche all’avanguardia. L’azienda, che continua a investire in soluzioni di mobilità sostenibile e veicoli a nuova energia, considera la crescita europea una priorità strategica.

Commenti dalla dirigenza BYD

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Davino nel team europeo, affermando: “Siamo entusiasti di accogliere Maria Grazia nel nostro team. La sua vasta esperienza e la sua leadership visionaria saranno fondamentali per la nostra continua crescita e innovazione nel panorama automobilistico europeo.”

Con la guida di Davino, BYD intende consolidare la propria presenza in Europa e accelerare il processo di transizione verso la mobilità elettrica in aree chiave. La sua nomina segna un ulteriore passo nella missione di BYD di fornire soluzioni avanzate, contribuendo alla diffusione della mobilità sostenibile nel continente europeo.