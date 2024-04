BYD, debutta alla Milano Design Week il nuovo SUV Elettrico SEAL U

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha presentato oggi in Italia il suo ultimo modello di SUV elettrico, il BYD SEAL U,

durante un evento esclusivo presso lo showroom Autotorino in Piazza Duomo a Milano. Questa anteprima segna un momento significativo per il futuro della mobilità elettrica in Italia, con BYD che continua a spingere i confini dell'innovazione automobilistica.

Il BYD SEAL U si posiziona nel segmento D dei SUV di lusso elettrici e viene offerto in due allestimenti: Comfort e Design. Il primo è dotato di una batteria da 71,8 kWh, mentre il secondo monta una batteria da 87 kWh, con prezzi che partono da 42.890 euro. Questo modello è progettato per competere con i principali attori del settore, combinando eleganza estetica e tecnologia avanzata per ridefinire le aspettative dei consumatori italiani.

Con una potenza che consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e un'autonomia fino a 700 km con una sola carica, il BYD SEAL U stabilisce nuovi standard nel suo segmento per efficienza e sostenibilità. Il design, ispirato al concetto di "Ocean Aesthetics" di BYD, presenta un frontale distintivo a forma di X e fari a forma di U che contribuiscono a una forte identità visiva. Le proporzioni del veicolo sono equilibrate e armoniose, con dettagli in argento e nero che accentuano il design del paraurti posteriore e del fanale posteriore a LED di tipo passante.

All'interno, il BYD SEAL U offre un ambiente spazioso e lussuosamente rifinito, dotato di tecnologie all'avanguardia come sistemi di assistenza alla guida avanzati e un'interfaccia utente intuitiva con un display da 15,6 pollici. Queste caratteristiche rendono il SEAL U non solo un leader in termini di prestazioni, ma anche un pioniere nel comfort e nella connettività.