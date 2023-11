BYD prodotti 6 milioni di veicoli NEV

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia e di batterie,

ha raggiunto un traguardo storico con l'uscita dalla linea di produzione dello stabilimento di Zhengzhou del suo 6 milionesimo veicolo a nuova energia. Questa importante occasione, che ha segnato un nuovo record, sottolinea l'impegno costante di BYD nel promuovere progressi pionieristici nel settore dei veicoli elettrici.

Dopo aver superato i 5 milioni di veicoli a nuova energia e i 6 milioni appena tre mesi dopo, BYD ha continuato a stabilire nuovi parametri di riferimento nella produzione e nelle vendite. L’uscita dalla linea di assemblaggio del 6 milionesimo veicolo a nuova energia, un BAO 5, SUV ibrido duro e puro del sub-brand professionale FANGCHENGBAO di BYD, è stato celebrato in una cerimonia con i dipendenti dello stabilimento.

I diversi marchi di BYD, tra cui le serie Dynasty e Ocean, FANGCHENGBAO, Denza e Yangwang continuano ad affermarsi sui mercati internazionali. A ottobre BYD ha raggiunto un record mensile di vendite, superando i 300.000 veicoli a nuova energia. L'impegno dell'azienda verso la leadership tecnologica e la varietà dell'offerta di prodotti hanno permesso a BYD di creare un valore sostanziale nel mercato futuro, soddisfacendo le diverse esigenze dei consumatori.

Dal 2010, BYD ha ampliato attivamente la propria presenza a livello globale, introducendo autobus e taxi a nuova energia per l'elettrificazione del trasporto pubblico. Grazie a un decennio di sforzi dedicati, le soluzioni BYD per il trasporto pubblico elettrico operano oggi in oltre 400 città in più di 70 Paesi.

Per espandere la propria presenza a livello mondiale, BYD ha adottato un duplice approccio: esportazione e produzione locale per accelerare la presenza globale dei veicoli passeggeri a nuova energia. Attualmente, BYD è presente in 58 Paesi e regioni del mondo e ha superato le vendite complessive di 200.000 unità di veicoli passeggeri, con risultati significativi nel mercato dei veicoli a nuova energia in Tailandia, Brasile e molto altri Paesi.