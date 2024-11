CA Auto Bank e GM Financial insieme per la mobilità elettrica di lusso

CA Auto Bank, la divisione del gruppo Crédit Agricole focalizzata su soluzioni finanziarie per la mobilità, si distingue nuovamente come leader nel settore della mobilità sostenibile grazie a una nuova partnership con GM Financial.

Con questa collaborazione, CA Auto Bank supporterà l’accesso alla Cadillac LYRIQ, l’innovativo SUV elettrico di lusso, offrendo una gamma di soluzioni finanziarie, tra cui leasing operativo, sia per privati sia per aziende in Francia e Svizzera.

Questo accordo rappresenta un passo rilevante nel mercato della mobilità elettrica di lusso, segnando una tappa fondamentale per entrambe le società in un contesto in cui la domanda di veicoli premium e sostenibili è in costante crescita. L’iniziativa punta infatti a facilitare l'accesso alla Cadillac LYRIQ, un modello che si distingue per prestazioni elevate, tecnologia all'avanguardia e un design iconico. Equipaggiato con un pacco batterie da 102 kWh e una potenza di 528 CV, il SUV promette un’autonomia di 530 km, riflettendo l’impegno di Cadillac verso l’eccellenza nei veicoli elettrici di fascia alta.

La partnership tra CA Auto Bank e GM Financial risponde alle esigenze di una clientela attenta non solo alle prestazioni, ma anche alla flessibilità economica. La formula di leasing operativo, in particolare, è concepita per offrire soluzioni su misura e un accesso facilitato ai veicoli elettrici premium, unendo lusso e sostenibilità. Secondo Greg Linsler, Senior Director delle European Operations di GM Financial, "Questa collaborazione segna un passo decisivo verso un futuro completamente elettrico, offrendo ai nostri clienti esperienze d’eccellenza accessibili e flessibili."

La strategia di CA Auto Bank si allinea con il crescente interesse del mercato europeo per veicoli di lusso a zero emissioni, confermando il ruolo della banca come partner finanziario per brand che puntano a soluzioni innovative e sostenibili. Per Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank, "Questa partnership con Cadillac sottolinea il nostro impegno nel promuovere una mobilità sostenibile in Europa e rende possibile l’accesso a soluzioni finanziarie all’avanguardia per una clientela alla ricerca del meglio in termini di design e tecnologia."

L’iniziativa si colloca in un momento di transizione cruciale per il settore automotive, in cui l’adozione di veicoli elettrici continua a espandersi nel segmento premium, spinta da una domanda di modelli che combinano prestazioni, comfort e impatto ambientale ridotto.