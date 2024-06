CA Auto Bank presenta il piano di sostenibilità 2024-2026

Il Gruppo CA Auto Bank ha recentemente presentato il suo ambizioso Piano di Sostenibilità per il triennio 2024-2026.

Entro il 2026, il 55% dei finanziamenti erogati da CA Auto Bank in Europa sarà destinato a veicoli elettrici e ibridi. Inoltre, la flotta europea di Drivalia vedrà il 35% dei nuovi modelli costituito da BEV e PHEV, e l'infrastruttura di ricarica elettrica del Gruppo raggiungerà i 2.500 punti di ricarica. Questi obiettivi fanno parte di una strategia ESG (Environmental, Social e Governance) mirata a creare valore e profitti in maniera sostenibile.

Obiettivi del Piano di Sostenibilità

Partendo dalla missione di CA Auto Bank – "creare ogni giorno soluzioni di mobilità per un pianeta migliore" – il Piano di Sostenibilità articola obiettivi ambientali, sociali e di governance aziendale, puntando a un impatto positivo su tutti gli stakeholder, inclusi dipendenti, clienti, fornitori, territorio e comunità.

I Quattro Pilastri Strategici

Mobilità Sostenibile: Il Gruppo mira a rendere i veicoli elettrici e ibridi accessibili a tutti. Entro il 2026, oltre il 55% dei finanziamenti sarà destinato a veicoli elettrici o ibridi, con il 35% dei nuovi finanziati composto da veicoli elettrici. Drivalia incrementerà la sua flotta di auto a zero e basse emissioni fino al 35%, aumentando del 45% le stazioni di ricarica proprietarie in Europa rispetto al 2023. Innovazione e Digitalizzazione: Per migliorare i processi interni e i servizi ai clienti, il Gruppo punta all'uso della firma digitale per il 95% dei nuovi contratti entro il 2026 e a incrementare del 75% le partnership con start-up focalizzate sulla mobilità sostenibile. Ambiente: CA Auto Bank si impegna a ridurre significativamente la propria impronta di carbonio. Entro il 2026, l'obiettivo è di ridurre le emissioni di CO2 del 16% rispetto al 2022 e di avere una flotta aziendale composta per oltre il 50% da veicoli full electric, arrivando al 90% includendo le auto ibride plug-in. Persone: Per favorire l'equilibrio tra lavoro e vita privata, dal 2025 verrà introdotto un congedo retribuito di 28 giorni per il secondo genitore, e le ore di formazione per i dipendenti saranno quasi raddoppiate. Inoltre, il Gruppo punta alla parità di genere, portando al 48% la rappresentanza femminile tra i dipendenti.

Dichiarazioni di Giacomo Carelli

Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank e Presidente di Drivalia, ha dichiarato: "Il Piano di Sostenibilità 2024-2026 costituisce un punto cardine della strategia del nostro Gruppo. In qualità di ‘Banca della mobilità per un pianeta migliore’, puntiamo a guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile e inclusivo. In un mondo dove la mobilità rappresenta un nodo cruciale per il nostro sviluppo, abbiamo l'opportunità unica di trasformare questa sfida in una straordinaria occasione di impatto positivo. Lo faremo contando sulla forza della nostra storia e sull'ottimo lavoro svolto finora.”

Il Piano di Sostenibilità 2024-2026 di CA Auto Bank rappresenta un impegno concreto verso la mobilità sostenibile, l'innovazione e la responsabilità ambientale e sociale. Con obiettivi ambiziosi e una strategia ben delineata, il Gruppo si prepara a guidare la transizione verso un futuro più verde e responsabile, in linea con le esigenze climatiche e di sviluppo sostenibile del pianeta.