Caroline Malléus nominata Direttrice di prodotto e strategia di Citroën

Citroën annuncia una svolta significativa con la nomina di Caroline Malléus a direttrice del prodotto e della strategia a partire dal 4 novembre 2024.

Con un ampio bagaglio di esperienze in vari settori del gruppo, Malléus avrà il compito di delineare le future strategie globali del marchio, unendo sostenibilità e innovazione per una nuova generazione di veicoli elettrificati e accessibili. La nuova direttrice risponderà a Thierry Koskas, direttore generale di Citroën, il quale ha accolto la nomina con entusiasmo, sottolineando come l’esperienza e le competenze di Malléus saranno determinanti per il futuro del brand.

Un percorso di successo nel gruppo Stellantis

Laureata all’Ecole des Mines di Parigi, Caroline Malléus entra in PSA nel 1997, dove inizia a costruire una carriera solida e articolata, spaziando tra ruoli tecnici e strategici. Nei suoi primi anni, Malléus lavora nell’ingegneria e nella direzione Architettura e Prestazione Fisica e Funzionale, assumendo posizioni di progetto e gestionali che le permettono di acquisire una visione complessiva dei processi. Nel 2015, si unisce alla Supply Chain di PSA, prendendo la guida di un progetto trasversale sulla descrizione del prodotto e la codificazione del veicolo, contribuendo inoltre all’integrazione dei sistemi Opel nel gruppo.

Responsabile della pianificazione dei cockpit e dell’infotainment

Nel 2019, Caroline Malléus amplia il suo raggio d’azione assumendo la responsabilità della pianificazione dei cockpit e dei sistemi di infotainment per i futuri veicoli, lavorando nella direzione programmi e strategia. In questa posizione strategica, ha modo di approfondire le esigenze dei clienti e di anticipare le tendenze tecnologiche, sviluppando soluzioni innovative che si riflettono nei progetti futuri del gruppo Stellantis. Successivamente, Malléus viene nominata capo di gabinetto di Carlos Tavares, direttore generale di Stellantis, affiancandolo in importanti decisioni strategiche.

Un futuro sostenibile e audace per Citroën

Con la nuova nomina, Malléus assume la responsabilità della strategia globale di prodotto per Citroën, con un focus particolare sullo sviluppo di veicoli elettrificati. In linea con la filosofia del marchio, i nuovi prodotti saranno pensati per essere accessibili e audaci, rispondendo alle esigenze di una mobilità sostenibile che abbracci una tecnologia avanzata. La visione di Malléus, unita alla sua vasta esperienza tecnica e manageriale, permetterà a Citroën di affrontare le sfide della transizione ecologica, promuovendo soluzioni che uniscano accessibilità e innovazione.

Il Supporto di Thierry Koskas

Thierry Koskas, direttore generale di Citroën, ha accolto con entusiasmo Caroline Malléus nella nuova posizione, sottolineando come la sua profonda conoscenza del gruppo e il suo know-how nella progettazione dei prodotti giocheranno un ruolo fondamentale nel futuro del marchio. “Sono felice di accogliere Caroline Malléus nella famiglia Citroën,” dichiara Koskas, “La sua conoscenza del gruppo e il suo know-how nella progettazione dei prodotti saranno determinanti nel futuro sviluppo del marchio.” Una dichiarazione che testimonia la fiducia riposta in Malléus e l’importanza del suo ruolo per l’evoluzione di Citroën.

Una nuova era per Citroën

L’arrivo di Malléus segna un nuovo capitolo per Citroën, un brand storico che continua a reinventarsi in un mondo automobilistico in costante evoluzione. Sotto la sua guida, la strategia di prodotto punterà a rendere Citroën un punto di riferimento nella mobilità elettrificata, con una gamma di modelli innovativi che continueranno a incarnare lo spirito accessibile e distintivo del marchio.