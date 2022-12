Céleste Thomasson è il nuovo Direttore Audit & Rischio di Renault Group

Céleste Thomasson in qualità di Direttore Audit & Rischio di Renault Group a partire dal 9 gennaio 2023. Riporterà a Luca de Meo, CEO di Renault Group.

L’arrivo di Céleste Thomasson si inserisce nell’ambito dei cambiamenti che interessano la direzione Audit, Rischio, Etica e Compliance con la creazione di due poli distinti, Audit & Rischio ed Etica & Compliance, volta ad accelerare l’attuazione delle decisioni adottate in queste aree aziendali.

Didier Wisselmann, l’attuale Direttore Audit, Rischio, Etica e Compliance, assumerà il ruolo di Responsabile delle attività Etica & Compliance di Gruppo e continuerà a riportare a François Roger, Vicepresidente esecutivo Risorse Umane, Ambiente di lavoro e Organizzazione di Renault Group.

Céleste Thomasson ha avviato la sua carriera nel 1992 in qualità di avvocato presso Baker & McKenzie a Los Angeles, prima di passare ai Laboratoires Fournier nel 1999. Nel 2002 è entrata a far parte del Gruppo Safran in qualità di responsabile giuridica. Nel luglio 2008 è stata promossa Senior VP e General Counsel di Safran USA e, successivamente, Vicepresidente Legal Affairs di Safran. A gennaio 2014 è diventata Presidente e CEO di MorphoTrak (controllata Safran) e, nel febbraio 2018, membro del Comitato direttivo di Zodiac Aerospace. CEO di Safran Seats Gran Bretagna a gennaio 2019, è nominata nel 2020 Vicepresidente esecutivo, Segretario Generale e Presidente del Comitato Etica del gruppo Safran. Ad inizio 2022 Céleste Thomasson entra a far parte del gruppo Geodis diventandone Segretario Generale e membro del Comitato esecutivo, incaricata delle aree legale, assicurazione, compliance e audit.

Céleste Thomasson detiene un dottorato in legge della Southwestern University School of Law di Los Angeles. È iscritta all’ordine degli avvocati della California dal 1993.

Didier Wisselmann è laureato in diritto pubblico presso l’Università Parigi X, detiene una laurea dell'Istituto nazionale di lingue e civiltà orientali di Parigi e il brevetto dell’EMSST (Istituto militare superiore scientifico e tecnico).

Ufficiale a servizio dal 1986, nel 2001 entra a far parte del corpo prefettizio rivestendo inizialmente la funzione di Direttore di gabinetto del prefetto della regione Auvergne e, successivamente, di Sotto-prefetto dell’arrondissement di Sarlat e di Direttore di gabinetto del prefetto della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Nel 2005 è nominato Direttore generale dei servizi del consiglio generale del dipartimento Eure-et-Loir. Nel 2008 diventa Capo gabinetto del Segretario di Stato per l’Occupazione e successivamente Vicedirettore del gabinetto del Ministro dell’Industria, consigliere per le ristrutturazioni industriali del Ministro dell’Economia, dell’Industria e dell’occupazione. Nel 2010 assume le funzioni di Consigliere economico, responsabile dell’Ufficio economico dell’Ambasciata di Francia in Israele. Nel 2013 è nominato Vicedirettore per l’economia, l’innovazione e gli affari internazionali per la Città e Metropoli di Nizza-Costa Azzurra. Nel 2015 dirige il gabinetto del Presidente del Consiglio del dipartimento dell’Ain. Nel 2017 si mette in aspettativa dalla pubblica amministrazione e crea lo studio Euboulia conseil & coaching.

A settembre 2019 Didier Wisselmann entra a far parte del Gruppo Renault in qualità di Vicedirettore audit, rischio ed etica. Ad aprile 2020 è nominato Direttore Audit, Rischio, Etica e Compliance di Renault Group e membro del Comitato di Direzione corporate di Renault Group.