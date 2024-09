Certified: Il programma di usato garantito Mercedes-Benz celebra 80.000 garanzie in cinque anni

Il programma di usato garantito della Mercedes-Benz, noto come Certified, celebra un importante traguardo: cinque anni di attività e oltre 80.000 garanzie attivate.

Lanciato nel 2019, Certified ha ereditato un’esperienza trentennale di Mercedes-Benz Italia nel mercato dell’usato, introducendo elementi innovativi e di valore che riflettono la strategia Best Customer Experience 4.0 di Mercedes-Benz AG. Questa iniziativa si distingue non solo per l’alta qualità delle vetture offerte, ma anche per la trasparenza e la sicurezza garantite ai clienti.

Certified rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un’alternativa al mondo del nuovo premium. Il programma si articola in due brand distinti: Mercedes-Benz Certified, dedicato alla gamma Mercedes-Benz Cars e Vans, e Mercedes-AMG Certified, riservato alle vetture ad alte prestazioni del brand. Questa diversificazione permette a Mercedes-Benz di intercettare clienti con esigenze diverse, offrendo una gamma di vetture che spaziano dai veicoli di uso quotidiano fino a quelli più sportivi e performanti.

Uno degli obiettivi principali del programma Certified è quello di rendere l’usato premium un’opzione accessibile, mantenendo alti gli standard di qualità che contraddistinguono il marchio della Stella. Giuseppe Vario, Responsabile Usato Mercedes-Benz Italia, ha sottolineato l’importanza strategica di questo canale: “Il mercato dell’usato è strategico per i nostri marchi e le oltre 80.000 garanzie attivate in questi cinque anni lo dimostrano. Questo canale rappresenta una grande opportunità per conquistare potenziali clienti desiderosi di accedere ai nostri brand, in tutti i segmenti e in tutte le fasce di prezzo, ma anche per fidelizzare i clienti che vogliono ampliare il proprio parco auto.”

Un aspetto particolarmente rilevante del programma Certified è il suo contributo alla sostenibilità ambientale. Le vetture offerte nel programma hanno un'anzianità massima di sei anni e sono tutte conformi agli standard Euro 6, garantendo così un’opportunità di ringiovanimento del parco circolante in Italia, uno dei più vecchi d’Europa. Questo permette di ridurre le emissioni e di promuovere un uso più efficiente delle risorse, in linea con gli obiettivi ambientali di Mercedes-Benz.

Il programma Certified si distingue anche per l’attenzione ai dettagli e al servizio clienti. Le vetture certificate passano attraverso una rigorosa selezione che prevede 150 controlli approfonditi, assicurando la massima qualità e trasparenza. Ogni veicolo viene accompagnato da una certificazione del chilometraggio effettivo e da una documentazione completa sulla manutenzione pregressa, offrendo così ai clienti la tranquillità di acquistare un'auto sicura e affidabile.

Tra i pilastri del programma vi è anche un team di professionisti altamente qualificati, formati direttamente dai trainer di Mercedes-Benz Italia. Questo include figure come il trade-in expert, un professionista specializzato che garantisce una valutazione corretta delle vetture da permutare, una novità assoluta nel mondo dell’usato. La rete Certified conta 35 punti vendita in tutta Italia, di cui 8 sono Used Car Centers, veri e propri hub dedicati esclusivamente all’usato, che rappresentano il fiore all’occhiello del programma.

La forza del programma Certified non risiede solo nella qualità delle vetture offerte, ma anche nell’impegno costante verso un’esperienza cliente eccellente. Questo ha permesso a Mercedes-Benz di consolidare la fiducia dei clienti, offrendo soluzioni di mobilità che spaziano dall’usato di alta gamma fino a vetture ad alte prestazioni, mantenendo sempre alti standard di sicurezza e affidabilità.

Nel corso dei cinque anni, il programma ha dimostrato di essere un potente strumento di fidelizzazione per i clienti Mercedes-Benz. Oltre a fornire un’alternativa valida e garantita all’acquisto di una vettura nuova, Certified si è rivelato un’opzione ideale per i clienti che desiderano espandere il proprio parco auto, offrendo loro la possibilità di scegliere tra veicoli garantiti e di alta qualità.

Certified si inserisce perfettamente all’interno della strategia globale di Mercedes-Benz, che punta a offrire la migliore esperienza cliente possibile, sia nel mercato del nuovo che in quello dell’usato. Con l’impegno costante verso la qualità, la sostenibilità e la trasparenza, Mercedes-Benz continua a rafforzare il suo posizionamento come leader indiscusso nel segmento delle vetture premium.