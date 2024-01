CES 2024: Audible e Amazon Music salgono a bordo di Mercedes-Benz

Al CES 2024, Mercedes-Benz, Audible e Amazon Music hanno annunciato una collaborazione unica. Insieme, stanno inaugurando una nuova era per la narrazione audio in auto.

Oltre alla musica, i clienti Mercedes-Benz potranno ascoltare per la prima volta podcast, audiolibri e giochi audio in Dolby Atmos. Questa impareggiabile esperienza di ascolto coinvolgente è un’ulteriore novità per l'intrattenimento a bordo di Mercedes-Benz. Gli occupanti sono circondati da un suono avvolgente con una spazialità e una chiarezza multidimensionali eccezionali. Gli occupanti dell’abitacolo sono al centro della storia che viene raccontata.

La base della collaborazione è l'integrazione dell'esperienza audio immersiva Dolby Atmos nel sistema audio surround Burmester 4D e 3D. Entrambi i sistemi sono disponibili come optional sui veicoli Mercedes-Benz dotati del più recente sistema di infotainment MBUX. Grazie all'integrazione delle app Audible e Amazon Music nel sistema MBUX, i clienti hanno accesso immediato ad una selezione sempre crescente di audiolibri, brani originali, podcast e musica in Dolby Atmos. È necessario un abbonamento a questi provider. Gli abbonati ad Audible e Amazon Music possono anche accedere all'intero catalogo di entrambi i servizi di streaming. Il vostro autore, presentatore di podcast o musicista preferito può essere ascoltato così intensamente che vi sembrerà di essere seduti in macchina con voi. Si tratta di una narrazione audio mai provata prima in un veicolo.

Con oltre 850.000 audiolibri, podcast e Audible Originals, Audible è il principale sviluppatore e fornitore di contenuti audio di qualità superiore e il "narratore" per eccellenza per milioni di persone in tutto il mondo. L'azienda offre decine di titoli in Dolby Atmos. Questa gamma in continua crescita consente agli ascoltatori di vivere un numero sempre maggiore di storie con il massimo livello di dettaglio, profondità e chiarezza. Tra questi, i blockbuster narrati da attori e attrici di primo piano, come ad esempio "The Sandman Act III", la reinterpretazione di classici come "David Copperfield" e coinvolgenti colonne sonore naturali.

Il roll-out inizierà nel terzo trimestre del 2024 tramite un aggiornamento over-the-air (OTA) sulla nuova Classe E e sulle nuove CLE Coupé e Cabriolet, dotate del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) di terza generazione. In futuro è prevista un'ulteriore implementazione per i modelli successivi. Amazon Music in Dolby Atmos è disponibile nei modelli con MBUX di seconda generazione prodotti da dicembre 2023. I clienti con account Audible e Amazon Music possono accedere a entrambe le app e ai rispettivi contenuti in Dolby Atmos.

I visitatori dello stand Mercedes-Benz al CES sono invitati a partecipare a una serie di interessanti talk su tecnologie all'avanguardia. Il 9 gennaio, Magnus Östberg, Chief Software Officer di Mercedes-Benz, sarà affiancato sul palco da Steve Boom, Vice Presidente di Amazon Music, Twitch e i giochi, e dal pluripremiato produttore di storie audio Dirk Maggs. Insieme, spiegheranno come la nuova collaborazione cambierà lo storytelling nel veicolo e oltre. I visitatori potranno inoltre provare l'impareggiabile suono Mercedes-Benz in Dolby Atmos a bordo di una Classe E.